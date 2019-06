Der Vorverkauf für die 700 Sitzplätze am Neuen Schützenplatz am Sportplatz in Mantinghausen läuft bereits. Karten gibt es für 7 Euro im Bürgerbüro der Stadt Salzkotten und im Pollux, Westernstraße 34, in Paderborn. An der Abendkasse kosten die Karten 9,50 Euro für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder bis 16 Jahre. Einlass ist 19 Uhr. Der Film startet, wenn es ausreichend dunkel ist, gegen 21 Uhr.

Nach ihrem Hit »Friendship!« haben Regisseur Markus Goller und Autor Oliver Ziegenbalg ein weiteres Road- und Buddymovie in die Kinos gebracht. Eine Mofa-Tour mit »25 km/h« vom Schwarzwald zum Timmendorfer Strand unternehmen im Film die Brüder Georg und Christian, humoristisch und zugleich emotional von Bjarne Mädel und Lars Eidinger gespielt. Deutsche Hochkaräter wie Sandra Hüller, Franka Potente, Alexandra Maria Lara und Jella Haase sorgen auf dieser Reise für weitere besondere Begegnungen und prägende Momente.

Es gibt nicht nur Popcorn

Gemeinsam mit den Veranstaltern Salzkotten Marketing und Pollux by Cineplex freut sich die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Mantinghausen/Rebbeke, in diesem Jahr Ausrichter des Salzkottener Open-Air-Kinos zu sein. Neben Popcorn und Süßigkeiten vom Pollux richtet der Schützenverein Mantinghausen mit dem Partyservice Dannhausen und der Fleischerei Timmer das Catering für den Abend aus. Als Sponsor unterstützt die Volksbank-Brilon-Büren-Salzkotten die Veranstaltung.

Für Besucher des Open-Air-Kinos wird ein kostenloser Shuttle-Service mit dem Stadtbus nach Mantinghausen organisiert. Die Stadt Salzkotten bietet gemeinsam mit der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH kostenlose Fahrten für die Kinobesucher aus allen Ortsteilen zum Open-Air-Kino nach Mantinghausen an. Hierfür wird ein Gelenkbus (maximale Kapazität 120 Sitz- und Stehplätze) eingesetzt.

Kostenlos Bus fahren

Besucher aus den Ortsteilen Thüle, Scharmede, Niederntudorf und Oberntudorf haben die Möglichkeit, mit dem Regelverkehr nach Mantinghausen zu fahren. Die Fahrgäste aus Niederntudorf und Oberntudorf (Linie Sk1) können im Bus sitzen bleiben und wären dann gegen 18.20 Uhr oder 19.20 Uhr in Mantinghausen. Fahrgäste aus Thüle und Scharmede können mit der Sk3 zum Bahnhof Salzkotten fahren und ab dort weiter mit der Sk2 nach Mantinghausen. Für die übrigen Ortsteile startet der Gelenkbus in Salzkotten und fährt über Upsprunge, Verne, Verlar nach Mantinghausen.

Auf der Rückfahrt nach dem Open-Air-Kino werden mit dem Gelenkbus alle Ortsteile angefahren. Alle Fahrten sind kostenlos, als Legitimation im Bus reicht die Vorlage einer gültigen Kinokarte. Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten wird die Stadt noch bekannt geben.