Salzkotten (WB/lb). Auf der Verner Straße zwischen Salzkotten und Verne ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein 80-Jähriger missachtete die Vorfahrt einer 32-Jährigen.

Der 80-Jährige befuhr in seinem Golf gegen 10.10 Uhr die Franz-Kleine-Straße. An der Kreuzung Verner Straße/Franz-Kleine-Straße/Stadtteiche missachtete er allerdings beim Ausfahren die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die auf der Verner Straße in Richtung Salzkotten unterwegs war. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Tragisch: Die 32-Jährige hatte in ihrem Auto drei Kinder im Alter von neun Monaten sowie fünf und sechs Jahren dabei.

Glück im Unglück: Am Unfallort hieß es von Seiten der Polizei, keiner der fünf Personen aus den beiden Unfallfahrzeugen habe augenscheinliche Verletzungen erlitten. Trotzdem seien sie zur Abklärung in drei verschiedene Krankenhäuser gebracht worden.

Die Polizei sperrte die Kreuzung zeitweise komplett.

Die Verkehrssituation an der Verner Straße hatte zuvor schon für Diskussion gesorgt. Denn an Karfreitag ist eine Mutter, die mit ihren zwei Kindern auf der Verner Straße mit dem Fahrrad unterwegs war, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Straßenmarkierungen auf der Fahrbahn für den Schutzstreifen fehlten zu diesem Zeitpunkt, sind mittlerweile jedoch an der Straße aufgetragen worden.