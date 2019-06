Haben sich am Freitag verabschiedet (von links): Dr. Gerhard Sandmann, Dr. Simone Warnecke, Dr. Christiane Schütte, Dr. Christian Kirsch und Dr. Dieter Weiling. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Salzkotten (WB). Wenn bei einer Abschiedsfeier einige Gäste ihre Taschentücher griffbereit haben, kann das zwei Gründe haben: Entweder es ist stickig warm in der Halle oder es geht eine Persönlichkeit, die bei vielen Menschen beliebt und geschätzt ist. Am Freitagnachmittag traf im Bürgerhaus Thüle beides zu.

Mehr als 350 Gäste kamen zur Abschiedsfeier von drei Medizinern des Salzkottener St.-Josefs-Krankenhauses, die sich in den vergangenen Jahrzehnten im besonderen Maße bei Patienten wie Kollegen und Mitarbeitern große Verdienste erworben haben: Dr. Gerhard Sandmann, Dr. Christian Kirsch und Dr. Dieter Weiling.

Medizin-Geschichte geschrieben

»Sie haben in Salzkotten ein Stück Medizin-Geschichte geschrieben«, dankte Bürgermeister Ulrich Berger den Ärzten ausdrücklich für ihr langjähriges Wirken. Es sei auch ihr Verdienst, dass das Krankenhaus einen der Spitzenplätze bei der Patientenzufriedenheit belege und für manche Bürger ein Kriterium bei der Wohnsitzwahl sei.

Allgemeinmediziner Dr. Ulli Polenz hob die medizinischen wie menschlichen Qualitäten seines langjährigen Wegbegleiters hervor. Gerne hätte er mit Gerhard Sandmann auch eine Gemeinschaftspraxis geführt, verriet Polenz. Es sei aber die richtige Entscheidung gewesen, ins Krankenhaus zu gehen. »Du bis mit Leib und Seele Krankenhausarzt und Du hast das Chefarzt-Gen«, stellte Polenz fest.

Chefarzt bedankt sich sichtlich bewegt

Dr. Lutz Mahlke, Ärztlicher Direktor am St.-Vincenz-Krankenhaus, verwies ebenfalls auf die Kompetenz und Menschlichkeit, die die Mediziner in all den Jahren ausgestrahlt hätten. Dr. Sandmann habe zudem mit seinen Fachvorträgen als Imageträger für die gesamte Stadt fungiert. Und nicht zuletzt habe das St.-Josefs-Krankenhaus immer eine hervorragende Erstversorgung sicher­gestellt.

Chefarzt Dr. Gehard Sandmann bedankte sich sichtlich bewegt bei all seinen Wegbegleitern – insbesondere aber bei Dr. Christian Kirsch und Dr. Dieter Weiling. Vor dem Hintergrund der Turbulenzen rund um den Weggang der Mediziner aus dem Salzkottener Krankenhaus – dazu gehören auch Dr. Simone Warnecke und Dr. Christiane Schütte – stellte Dr. Sandmann fest: »Wir verlassen nicht nur das Krankenhaus, sondern auch lieb gewordene Menschen. An deren und somit auch des Krankenhauses Wohlergehen ist uns sehr gelegen.«

Geriatrie nicht Grund für Kündigung

Er betonte, dass die Trennung der Medizinischen Klinik mit bisher 100 Betten in Innere Medizin und Geriatrie nicht der Grund für seine Kündigung gewesen sei. »Das habe ich erst lange Zeit später erfahren.« Mit Blick auf die Berichte und Leserbriefe der vergangenen Wochen stellte Sandmann fest: »Auf die öffentlichen Vorwürfe von bestimmter Seite mit multiplen Falschaussagen werde ich hier nicht eingehen. Sie sind es nicht wert, kommentiert zu werden.« Allerdings unterstütze er den Wunsch, dass das »Rauschen im Blätterwald« nun ein Ende habe. »Auch wenn ich die öffentliche Diskussion nicht initiiert und mich nicht daran beteiligt habe, würde ich mich freuen, wenn ich heute einen Beitrag zum Ende der Debatte leisten könnte. Das Krankenhaus braucht Ruhe.«