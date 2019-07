Von Helmut Steines

Salzkotten (WB). Was im Sommer 1988 in Paris als »Diner en blanc« aus der Taufe gehoben wurde, 2008 erstmals in Hannover stattfand und 2010 auch Berlin und München eroberte, ist nun schon seit sieben Jahren das wohl eleganteste Outdoor-Dinner der Stadt Salzkotten.

Das kulinarische Highlight sollte in diesem Jahr eigentlich im Lavendelgarten von Andreas Beine stattfinden, doch die Wetterprognosen waren zu schlecht. Kein Hindernis für das Stadtteam um Monika Werner: Kurzfristig wurden zwei Hallen auf dem ehemaligen Gelände der Firma Kleine in eine Festmeile umdekoriert.

Dinner in Weiß in Salzkotten Fotostrecke

Foto: Helmut Steines

Größtes Picknick der Sälzerstadt

Monika Werner: »Das ›Dinner in Weiß‹ ist in Salzkotten immer ein besonderes Event. Mit jedem Jahr wächst nicht nur die Vorfreude, sondern auch die Deko und Speisen auf den Tischen unserer 2000 Gäste. Was dieses Jahr zudem so besonders gemacht hat, ist die Location. Nicht nur, dass wir erstmalig in einer großen Halle sind, sondern auch die Kombination aus Industriecharme-Architektur und elegant in weiß gekleideten Gästen macht einen besonderen Reiz aus.«

Schnell füllten sich am Freitagabend nicht nur die beiden Hallen zum größten Picknick in der Sälzerstadt; auch die natürlich ganz in Weiß gedeckten Tische waren schnell mit allerlei Köstlichkeiten, die die Besuchergruppen mitgebracht hatten, gefüllt. Im Nu machten sich auch Stimmung, Fröhlichkeit und Feierlaune breit, wozu – wie schon im vergangenen Jahr – die Band »Handgemacht und Mundgeblasen« beitrug.

Löschzug begleitet Event

Bürgermeister Ulrich Berger dankte zunächst allen Helferinnen und Helfern, die kurzfristig die Fabrikhallen in Festhallen umgestaltet hatten. Einbezogen war auch der Löschzug Verne, der für die entsprechende Sicherheit sorgte. Sein besonderer Dank galt Franz Vieth als Inhaber des Geländes. Berger abschließend: »Für uns als Organisatoren ist es einfach schön zu sehen, dass unsere Veranstaltungen von der Salzkottener Bevölkerung mit all ihren Ortsteilen so gut angenommen werden.« Als er später mit der Polizei die Räumlichkeiten besichtigte, winkten ihnen weit über 1000 weiße Tücher zu, die dokumentierten, dass alles in bester Ordnung ist. »Natürlich ist es schade, dass wir nicht wie geplant bei abendlichem Sonnenschein im duftenden Lavendelfeld sitzen konnten, aber auch diese kurzfristige Alternative war schön!«, bemerkte eine Besucherin.