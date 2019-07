Königlich: Fabian Kamp und Christin Buschmeier genossen am Sonntagnachmittag den Festumzug samt Parade. Foto: Jürgen Spies

Thüle (WB/spi). Der große Festumzug durch das geschmückte Bundesgolddorf krönte am Sonntagnachmittag das Jahresfest der St.-Laurentius-Schützenbruderschaft in Thüle. Alle Blicke auf sich zogen dabei das Königspaar Fabian Kamp/Christin Buschmeier und die Hofdamen.

Der 27-jährige Schützenkönig hatte vor zwei Wochen beim Vogelschießen mit dem 109. Schuss den Holzadler abgeschossen. Kamp stammt aus einer durch und durch schützenbegeisterten Familie. Bestes Beispiel: Josef »Seppel« und Elisabeth Kamp, seine Großeltern, waren vor einem Vierteljahrhundert die Majestäten in Thüle.

Schützenfest in Thüle Fotostrecke

Foto: Jürgen Spies

Schon der sehr gut besuchte Festball am Samstag mit der Band »Chicago« bescherte dem aktuellen Thron, allen Schützen sowie allen weiteren Gästen Stunden voller guter Laune. »Es herrschte Partystimmung vom Feinsten!«, berichtete Fabian Kamp.

Königin in zartem Apricot gekleidet

Am Sonntag holten die Schützen um Oberst Heinz Sonntag das Regentenpaar und die acht Hofdamen von der Königsresidenz an der Eschenstraße ab. Mit dabei war auch eine gut 30-köpfige Delegation der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof. Grund: Thüles Schützenkönigin Christin Buschmeier stammt aus der Sennegemeinde.

Die 21-Jährige hatte sich für ein traumhaft schönes Kleid in zartem Apricot mit Schleppe und Spitze entschieden, die Hofdaten trugen einheitlich schicke Kleider mit Strasssteinchen und Tüll im Farbton Jadegrün. Dem Hofstaat gehören an: Jens Gleich und Diana Köster, Marcel Apfel und Luisa Kappius, Lukas Hupe und Friederike Berhorst, Marius Schaffer und Sophia Kamp, David Hermelingmeier und Lena Buschmeier, Benedikt Janke und Kathrin Krause, Luca Oelschläger und Lara Brökelmann sowie Mathias Kutscher und Vanessa Rhode. Heute wird das Schützenfest in Thüle fortgesetzt.