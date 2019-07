Keine 24 Stunden zuvor hatte Jan Bökmann den Adler aus dem Kugelfang geholt, da durfte er am Sonntag gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Eva Tillmann den Umzug anführen. Foto: Hans Büttner

Salzkotten (WB/eb). Knapp 90 Minuten hat es am Samstag gedauert, da stand der neue König des Schützenvereins Verlar fest: Jan Bökmann riss die Arme in die Höhe und saß auch schon wenig später strahlend auf den Schultern seiner Schützenbrüder.

Der 29-Jährige war zum Ende des Schießens der Einzige, der auf den Holzadler schoss. Der Landschaftsgärtner, der beim Geseker Unternehmen Schuhmacher sein Geld verdient, hatte mit dem 141. Schuss den Vogel, der von seinen Erbauern Josef und Olaf kurz »Jola« getauft wurde, aus den Kugelfang geholt. Nur kurze Zeit später war auch die Lebensgefährtin des neuen Königs da. Glücklich fielen sich Jan Bökmann und Eva Tillmann in die Armen.

Foto: Hans Büttner

Verlars neuer Schützenkönig stammt zwar aus Westenholz, hat aber in Verlar seine neue Heimat gefunden. Derzeit wird das Elternhaus von Eva Tillmann als gemeinsame Wohnung für das Königspaar umgebaut. Von dem Haus an der Lippstädter Straße wurde das Königspaar am Sonntag zum Festumzug abgeholt. Unter ihnen auch die neuen Prinzen Pierre Lukatschet (Zepter), Alexander Schrader (Krone) Jens Baumhoer (Apfel) sowie Fasskönig Thomas Bertelsmeier.

Groß war der Beifall, als das Regentenpaar vor das Schützenvolk trat. Königin Eva, 28 Jahre jung und beruflich als Produkttechnikerin in Warstein tätig, fand natürlich die besondere Aufmerksamkeit. Ihr Kleid: ein Traum in Pastell-Rosa mit Applikationen, Strass und Schleppe. Die Freude über das Aussehen seiner Königin war auch König Jan ins Gesicht geschrieben. Der Feuerwehrmann hatte es nicht leicht, seine Tränen der Freude zurückzuhalten. Der Auftritt des Königspaars wurde mit dem anschließenden Beitritt der sieben Hofdamen nochmals aufgewertet.

Am Montag wird das Schützenfest um 9.30 Uhr mit dem Schützenfrühstück fortgesetzt. Um 14.30 Uhr gibt es nochmals einen Festumzug und von 20 Uhr an wird im Festzelt gefeiert