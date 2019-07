Von Jürgen Spies

Salzkotten (WB). Eines kann man Marc Reidel, dem neuen Schützenkönig in Salzkotten, wahrlich nicht nachsagen – dass es ihm an Spontaneität mangeln würde. Am Samstag fasste er erst während des Vogelschießens den Entschluss, den Holzadler abzuschießen. Sogar seiner Ehefrau Stephanie Reidel-Keimer hatte der 33-Jährige vorher nichts davon gesagt. So ist es eben in Salzkotten! Man weiß nie, was beim Vogelschießen passiert.