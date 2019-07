Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). 5500 Pflanzen auf 4500 Quadratmetern, Millionen von Blüten, ungezählte Stunden der Arbeit – und am Ende bleiben ganze drei Liter. Auf Andreas Beines Lavendelfeld in Salzkotten ist die Saison zu Ende gegangen. Es ist Erntezeit.

Erntezeit auf dem Lavendelfeld von Andreas Beine in Salzkotten Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Auch wenn der Gärtner mit einem gezielten Sichelschnitt der Farbenpracht den Garaus macht – eines bleibt: der betörende Duft, den der Salzkottener jetzt einfängt.

Andreas Beine ist dem lila Lippenblüter verfallen. In seiner Erlebnisgärtnerei dreht sich alles um den Lavendel. 13 Besuchergruppen waren in diesem Jahr zu Gast, für Veranstaltungen, Fotoshootings und beinahe auch für das Dinner in Weiß ist das violettfarbene Feld ein begehrter Austragungsort.

Mittlerweile hat Beine auf dem Gelände der Gärtnerei ein kleines Bistro eingerichtet. Da gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Lavendel-Feigen-Secco und Lavendelseife. »Meine Frau und ich haben sogar einen Seifensiederkursus absolviert«, sagt Beine, der aber von der Selbstherstellung noch die Finger lässt.

Dennoch konzentriert er sich künftig noch mehr auf den Lavendelanbau, hat den 14 Jahre lang angebotenen Winterdienst aufgegeben und seinen Kundenstamm verringert. »Mit den Ein-Euro-Geranien aus dem Baumarkt können wir als Gärtnerei nicht mithalten«, so der Gärtner zur Marktlage. Mit dem Lavendel hat er jedoch noch viel vor.

Der Duft muss in die Flasche

Jetzt soll der Duft also in die Flasche. Um das beste Ergebnis zu erzielen, muss Andreas Beine den richtigen Zeitpunkt für die Ernte erwischen. »Wenn die Blütenblätter halb geöffnet sind, sind die ätherischen Öle noch gebunden, dann bleibt ein Zeitfenster von etwa fünf Tagen«, sagt Beine. Aber auch das Wetter muss passen, es darf nicht zu heiß, aber auch nicht nass sein.

Die beliebten kleinen Bündchen haben der Gärtner und seine Mitarbeiterin bereits geschnitten und kopfüber zum Trocknen aufgehängt. 1000 Stück sind es geworden. Beine hat dafür Stellagen gebaut, an denen die Sträußchen Seite an Seite mindestens acht Tage hängen. Aus dem großen Rest soll nun Lavendelöl werden.

Das gesamte Feld schneidet Beine allein mit einer handlichen Sichel. »Pro Reihe brauche ich eineinhalb Stunden«, sagt der 52-Jährige. 18 Reihen sind es. Er achtet darauf, nicht ins Holz der Pflanze zu schneiden, sondern einen Daumen breit im Grünen zu bleiben.

In der Destille durchbricht Wasserdampf die Blüten

Nach dem Schnitt werden die Blütenstiele in einem der Gewächshäuser eine Nacht lang ausgebreitet, damit alle Kleintiere sich von dannen machen können, bevor Grünzeug und Lilazeug in der großen Kolonnendestille verdampfen. Im Gewächshaus kann es bis zu 50 Grad heiß werden, der Lavendelduft ist hier mehr als intensiv.

»Es gibt 300 verschiedene Sorten Lavendel. 2015 haben wir die alte englische Sorte Hidcote Blue angepflanzt«, so Beine. Besuchern kann er insgesamt 80 verschiedene Pflanzen zeigen. Die Destille hat Andreas Beine vor zwei Jahren gekauft. Darin durchzieht der aufsteigende Dampf die trockenen Pflanzen in der Kolonne, durchbricht die Blüten und nimmt den Duft auf. Nach der Abkühlung, tropft schließlich das Lavendelwasser aus dem Kühlkessel, worauf sich dann das Öl absetzt.

Viele Pläne rund um den Lippenblüter

Im vergangenen Jahr konnte Andreas Beine 300 Fläschen Lavendelöl auffangen. Auf Festen und Märkten bringt er es zu den Kunden. Der Verkaufspreis für Lavendelöl liegt derzeit bei 890 Euro pro Liter. Außerdem findet das so genannte Hydrolat oder Pflanzenwasser Verwendung.

Andreas Beine hat sich alles, was er über Lavendel weiß, angelesen und ausprobiert. »Das Goldene Lavendelbuch gibt es nicht«, sagt der Gärtner. Deshalb schreibt er bald selbst eines. Und noch mehr hat er vor: »Lavendelprodukte liegen im Moment im Zeitgeist. Und außerdem können wir ein Produkt aus der Region anbieten.« Deshalb will der Salzkottener Im nächsten Jahr sein Feld vergrößern. An einer weiteren Idee feilt er bereits: dem wohl kleinsten Lavendelmuseum der Welt.