Dr. Manfred Werner und Bernhard Temborius (von links) haben schon einmal zur Probe gesessen. Von hier aus lässt sich gemütlich auf die Rad- und Fußgängerbrücke warten. Deren Bau kann, so Ludwig Bewermeier, erst mit Verspätung beginnen.

2007 wurde per Urkunde der Bezirksregierung Detmold die Bürgerstiftung Salzkotten als selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts anerkannt. Damals machten 73 Stifter mit einem Kapital von 119.000 Euro den Anfang. Als vor zwei Jahren das zehnjährige Bestehen gefeiert wurde, hatte sich die Zahl der Stifter mehr als verdoppelt, das Stiftungskapital mehr als verdreifacht. Es waren bereits rund 150 Projekte mit mehr als 100.000 Euro gefördert worden.

Bürgermeister Ulrich Berger war damals voll des Lobes und sprach von einem großen Tag für Salzkotten. Dabei versprach er, dass die Stadt im Franz-Kleine-Park einen Baum für die Bürgerstiftung pflanzen werde. Dies ist mit dem Walnussbaum bereits geschehen. Bei der Pflanzaktion wiederum hatte Stiftungsvorsitzender Dr. Manfred Werner versprochen, im Kleine-Park eine Ruhebank aufzustellen. Nun wurde auch dieses Versprechen eingelöst und der Park mit einer drehbaren Bank bereichert, die Dr. Manfred Werner und der Geschäftsführer der Bürgerstiftung, Bernhard Temborius, Stadtplaner Ludwig Bewermeier übergaben. Finanziert wurde die Bank aus dem Erlös des zehnten Beachvolleyball-Turniers. Eine nachdrücklich durchgesetzte Maßnahme im Naherholungsgebiet an der Heder lässt allerdings noch auf sich warten. Eigentlich hatten bereits im Frühjahr die Arbeiten an der Rad- und Fußgängerbrücke unter der Eisenbahnbrücke hindurch beginnen sollen.

Barrierefreie Verbindung zur Innenstadt

Das etwa 312.000 Euro teure Projekt wird mit 202.000 Euro der Bezirksregierung gefördert und soll eine barrierefreie Verbindung zwischen den nördlichen Bereichen Salzkottens und der Innenstadt sicher stellen. Während die Sanierung des Franz-Kleine-Parks aus Mitteln über das Integrierte Handlungskonzept finanziert werden konnte, liegt der Bau der Brücke außerhalb der Grenzen des Fördergebietes. Nachdem die Stadt auf Wunsch der Bürger und Politiker das Thema noch einmal forciert hatte, bewilligte die Bezirksregierung doch Fördergelder.

Jetzt gab es allerdings eine Verspätung bei der Bahn. Weil die 26 Meter lange Brücke unter der historischen Eisenbahnbrücke hindurchgeführt werden soll, musste mit der DB ein Vertrag geschlossen werden. »Die Ausgestaltung des Vertrages hat sich bis in die vorige Woche hinausgezögert«, so Stadtplaner Ludwig Bewermeier. Nun sei der Vertrag aber unterschriftsreif, so dass die Stadt die Ausschreibungen auf die Reise bringen wolle. Zwar könne die Rad- und Fußwegbrücke wie geplant gebaut werden, der angedachte Zeitplan ist aber nicht mehr zu halten.

Bewermeier rechnet damit, dass mit dem Bau vielleicht Ende diesen, vermutlich aber erst Anfang des nächsten Jahres begonnen werden kann. Die neue Bank der Bürgerstiftung wird nach seinen Informationen der Brücke nicht im Weg stehen.