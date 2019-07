Unverkennbar vor dem Rathaus, das sich im Instrument spiegelt, hatte sich die Lowland & Highland Band of the Royal Regiment of Scotland formiert, um auf einen Sommerabend mit viel Musik einzustimmen. Auf ihren Kilt hatten die Musiker aber verzichtet. Foto: Neesen

Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). Das war sogar für den Schottenrock zu heiß: Beim Auftakt der Konzertreihe »Donnerstags in Salzkotten« war erstmals die Lowland & Highland Band of the Royal Regiment of Scotland zu Gast, doch verzichteten die Musiker auf ihre traditionelle schottische Kleidung.