Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). Auf einer Länge von 6,2 Kilometern soll die Bundesstraße 1 künftig nördlich an Salzkotten vorbeigeleitet werden. Bevor der erste Spatenstich erfolgen kann, sind umfassende Untersuchungen zum Schutz von Mensch, Tier und Landschaft erforderlich. So werden derzeit Fledermäuse kartiert. WV-Redakteurin Marion Neesen hat den Biologen Daniel Grüning auf einem seiner nächtlichen Rundgänge begleitet.

Es ist der perfekte Tag. Das Thermometer zeigt an diesem Frühsommerabend um halb zehn noch angenehme 23 Grad. Die Sonne hat ihren orangeroten Sinkflug Richtung Horizont fast vollendet. Die Zeit der Fledertiere ist gekommen. Daniel Grüning ist startklar. Batcorder und Detektor sind in Betrieb, Stirnlampe und Karte griffbereit. Um punkt 22.45 Uhr beginnt der Biologe seine Tour durch die Wiesenlandschaft an der Heder. Seine Aufgabe: Fledermäuse zählen.

Genaue Ergebnisse

»Es wird sicher ein bisschen ungewöhnlich«, warnt der 36-Jährige, »denn wir dürfen nicht schneller gehen als einen Stundenkilometer.« In der Tat ist das schon kein Gehen mehr, maximal ein Schleichen. Doch das Schleichen hat seinen Sinn. Denn möglichst genau sollen die Ergebnisse sein, und die bekommt nicht, wer durch die Natur rennt. Doch warum überhaupt hat Daniel Grü­ning seinen Arbeitsplatz an die Ufer der Heder verlegt?

Beim Bau der B 1 neu sind erhebliche Eingriffe in die Natur erforderlich. Deren Auswirkung sollen vorab untersucht werden. Dabei gilt es, die biologische Vielfalt zu wahren sowie den Bestand der vorhandenen Tierarten langfristig zu sichern. Faunistische Kartierungen sind ein Teil der Untersuchungen. Dazu gehören aber auch Lärmimmissionsberechnungen für Wohngebiete. Die Untersuchungen sind Voraussetzung, um Baurecht zu erlangen.

Sieben Mal unterwegs

Nun sind also die Fledermäuse an der Reihe. Allerdings nicht nur heute. Sieben Mal im Jahresverlauf werden die ausgewählten Bereiche rund um die geplante Trasse abmarschiert, um das Vorkommen und Verhalten der Tiere möglichst genau zu erforschen. Im April haben die Zählungen begonnen. »Fledermäuse wechseln regelmäßig die Quartiere. Würden wir nur einen Monat lang zählen, könnten wir nicht die gesamten Aktivitäten erfassen«, erklärt Daniel Grüning. Zusätzlich werden Horchboxen an verschiedenen Standorten fest installiert, die die Fledermausrufe über den Zeitraum mehrerer Nächte automatisch aufzeichnen.

Der Biologe Daniel Grüning hat im Bereich der Heder Fledermäuse kartiert. Foto: Neesen Der Biologe Daniel Grüning hat im Bereich der Heder Fledermäuse kartiert. Foto: Neesen

Wir haben den Startpunkt erreicht. Wie auf Bestellung gibt der Detektor um 22.04 Uhr laut. Die Geräusche klingen wie schnelles Flügelschlagen. Wir heben die Köpfe. Es ist noch hell genug, um den ersten Kandidaten über uns zackig fliegen sehen zu können. »Eine Zwergfledermaus«, sagt Daniel Grüning. Er erkennt das Tier an seiner Flugkurve und seinen typischen Rufen, einem Plätschern ähnlich. Denn was der Detektor hören lässt, ist keineswegs ein Flügelschlagen. Es sind die Ultraschallrufe der Fledermaus. Damit orientiert sich das Tiere in der Dunkelheit. Für das menschliche Ohr sind sie nicht wahrnehmbar. Deshalb fängt sie der Batcorder ein, und der Detektor macht sie hörbar.

Gleichzeitig zählt der Batcorder jeden sogenannten Kontakt und speichert die Daten auf eine SD-Karte. So können die Rufe später am Computer genauer untersucht werden. Ein verheißungsvoller Start also. Die Jagd hat begonnen.

Die Wasserfeldermaus ist in Salzkotten heimisch. Foto: Dr. Günter Bockwinkel Die Wasserfeldermaus ist in Salzkotten heimisch. Foto: Dr. Günter Bockwinkel

Fledermäuse sind nachtaktiv. Mit Beginn der Dunkelheit jagen sie ihrer Nahrung – Insekten aller Art – nach. Unsere Jagd hingegen beschränkt sich aufs Gucken und Lauschen. Ab geht es also ins fast meterhohe, feuchte Gras. Langsam setzen wir Schritt für Schritt. Hoffentlich sieht das keiner, denke ich kurz. Denn welchen Eindruck müssen Leute gewinnen, die uns so durch die Landschaft staksen sehen. Und was unter meinen Füßen im Grasdickicht kreucht und fleucht, will ich gar nicht erst wissen. »Manchmal hat man schon komische Begegnungen«, sagt Daniel Grüning, der auf seinen nächtlichen Touren nicht nur auf Tiere, sondern auch verdutzte Menschen trifft. Mal sind es Jugendliche, die heimlich die erste Zigarette rauchen, oder auch mal Liebespaare. Gefährliche tierische Aufeinandertreffen etwa mit einem Wildschwein hatte der Biologe bisher nicht. Auch heute bleibt es in Sachen Begegnungen der außergewöhnlichen Art ruhig. Ebenso lassen sich nur vereinzelt die fliegenden Insektenfresser blicken.

Wo der Bär los ist

Fledermäusen haftet ein unheimliches Image an. Viele Menschen denken gleich an Vampire und Blutsauger. Daniel Grüning hält sie für faszinierende Geschöpfe. »Fledermäuse sind total interessante soziale Tiere, intelligent und neugierig. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es sie hier gibt«, sagt Grüning.

Als hätte sie uns belauscht und wollte mit Nachdruck ihre Existenz unter Beweis stellen, fliegt uns eine Fledermaus fast an. Doch ihr Ortungssystem verhindert eine Kollision. Je näher das Tier einem Hindernis oder einer Mücke kommt, desto schneller werden seine Rufe. »Damit können die Fledermäuse ihre Beute exakt orten«, sagt Daniel Grüning.

In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 20 Fledermausarten. Die überwiegende Anzahl steht auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Alle Arten sind nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.

Wir schleichen weiter bis zur Heder. »Da ist immer der Bär los«, weiß der Biologe von Wasserfledermäusen, die auf ihrem Beutezug rasant über den Fluss jagen. Gebannt blicken wir aufs Wasser. Das geschulte Auge des Biologen macht die Tiere schnell ausfindig, während ich vielleicht auch etwas gesehen haben könnte. Ganz eindeutig erkenne ich aber zahlreiche Glühwürmchen, die ich seit Kindertagen nicht mehr gesehen habe. Wir setzen unsere Runde fort. Der wolkenlose Spätabendhimmel präsentiert uns einen strahlenden Vollmond. Ein Moment, in dem Daniel Grüning seinen Job besonders liebt und die Natur genießt. Er hält die Messgeräte in verschiedene Richtungen und stellt unterschiedliche Frequenzen ein. Denn die Tiere senden ihre Signale in verschiedenen Tonlagen. Während die Zwergfledermaus auf etwa 45 Kilohertz »funkt«, ist die Mückenfledermaus im Hochfrequenzbereich von ungefähr 55 Kilohertz unterwegs. Bei einer Kartierung im Jahr 2014 war der Biologe auch schon dabei. »Damals haben wir zwölf verschiedene Arten nachgewiesen«, sagt Grüning. Die Zwergfledermaus kommt am häufigsten vor, aber auch der Große Abendsegler oder die Rauhautfledermaus sind hier heimisch.

Plip Plop des Abendseglers

»Die aufgezeichneten Daten zeigen uns, wo und wie hoch die Aktivitäten sind und wo es Konflikte zwischen den Quartieren sowie den Nahrungsgebieten der Fledermäuse und der Trasse geben könnte. Und dann muss man abwägen, ob und welche Vermeidungsmaßnahmen notwendig sind«, erklärt Daniel Grüning. Das Gutachten erstellt die NZO GmbH, ein Ingenieurbüro aus Bielefeld, im Auftrag des Baulastträgers Straßen NRW. Plötzlich lässt der Detektor ein Plip Plop hören. »Der Große Abendsegler dreht seine Runde« stellt Grüning noch gelassen fest. Doch dann horcht der Biologe erneut auf, schwenkt das Messgeräte noch einmal in eine andere Richtung. »Das könnte eine Rauhautfledermaus sein«, ahnt der 36-Jährige. Doch die Laute sind nicht eindeutig, also verzichtet Grüning auf einen Vermerk. Schließlich muss das Ergebnis am Ende korrekt sein.

Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Inzwischen ist die Geisterstunde fast erreicht, die Zeit wie im Flug vergangenen. Für mich endet hier der nächtliche Ausflug in die Welt der Fledermäuse. Daniel Grüning wird noch eine weitere Runde drehen und verschwindet auf seiner Mission Fledermaus in der Dunkelheit.