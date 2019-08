Salzkotten (WB/sh). Beim Fest des Jahres der Sankt-Marien-Schützenbruderschaft Verne 1748 stand am Sonntag beim großen Festumzug das Königspaar Thomas und Anja Peitzmeier nebst Hofstaat im Mittelpunkt.

Oberst Dirk Schmidt sagte bei der Begrüßung: »Unsere Königin erstrahlt in einem Traum von Koralle.« Das Oberteil funkelte mit Applikationen und Perlen. Die Hofdamen zeigten sich in verschiedenen Blautönen, die Oberteile ebenfalls mit Applikationen und Perlen abgesetzt. Am Wegesrand und auf dem Festplatz gab es anhaltenden Beifall.

Schützenfest in Verne Fotostrecke

Foto: Helmut Steines

Zum Hofstaat gehören Christiane und Hermann Schmidt, Wilma und Hubert Nolte, Ewald und Ingrid Vieth, Rosi Nolte-Schäfers und Franz Schäfers, Sandra und Josef Spenner, Brigitte und Ludger Schlepphorst, Silke und Frank Hohmann, Margit und Jürgen Deppe, Silke Schäfers und Franz Vieth, Maria und Ulrich Taschinski sowie Elis und Hubert Fecke. Die Jubelpaare wurden mit einem Blumengebinde und Orden ausgezeichnet. Königin vor 65 Jahren war Maria Benteler geborene Roxlau, vor 60 Jahren war es Resi Vahle geborene Deppe, vor 40 Jahren Josef Isekenmeier und Ulrike Häuser (geborene Spenner) und vor 25 Jahren Franz und Elke Fechtler.

Am Festumzug nahm Paderborns Bürgermeister Michael Dreier teil, der vor 20 Jahren mit seiner Frau Beate in Verne regiert hatte. Sie überbrachten ein Geschenk in Form eines Bildes von Verne, das Beate Dreier selbst gemalt hatte.