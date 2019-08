Die Frau aus Salzkotten, die rechts eine Schulterprothese hatte, besaß seit Jahren mehrere Unfallversicherungen bei der Ergo-Versicherung.

2013 stürzte die Salzkottenerin beim Holunderpflücken so unglücklich, dass der rechte Oberarm und die Schulter brachen und mehrere Operationen notwendig wurden. Es kam zu einer Infektion, und letztlich mussten die oberen sechs Zentimeter des rechten Oberarmknochens entfernt werden, so dass kein Schultergelenk mehr vorhanden war und der Arm einfach herunterhing. Ellenbogen und Handgelenk ließen sich aber noch bewegen.

Widerklage

In einem Rechtsstreit kann der Beklagte unter Umständen die sogenannte Widerklage gegen den Kläger erheben. So kann in einem einzigen Prozess über die gegenseitigen Forderungen zweier Parteien verhandelt werden. Das dient der Prozessökonomie und verursacht geringere Kosten als weitere Prozesse. Die Widerklage stellt einen Gegenangriff des Beklagten dar, der auch zu einer Verurteilung des ursprünglichen Klägers führen kann.