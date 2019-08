Spannend war es am Samstag beim Vogelschießen der Holsener Schützen. Ein kleiner wackelnder Holzspan trotzte in der Endphase des Wettkampfes den Schüssen der vier Aspiranten auf den Königstitel, bevor der 33-jährige Ingenieur Thorsten Schulte nach dem 218. Schuss die Arme als neuer König in die Höhe reckte. An seiner Seite wird am Wochenende (24. bis 26. August) die 27-jährige Ergotherapeutin Claudia Böhle mitregieren.

Zuvor waren Dennis Stümmler mit dem 19. Schuss Kronprinz, Marcel Möring mit dem 45. Schuss Apfelprinz und drei Schüsse später Norbert Freesmeier Zepterprinz geworden. Die Jungschützen brauchten ebenfalls 218 Schüsse, bis Marcus Gärtner als neuer Prinz feststand. Zuvor hatten sich Markus Ewers die Krone, Johannes Löseke den Apfel und Andreas Bergmeier das Zepter gesichert. Als Bierkönige wurden am Samstag Simon Sprink und Christian Heber gefeiert.