Salzkotten (WB). Mehrfach waren Einbrecher in den vergangenen Monaten in ein Lebensmittelgeschäft an der Upsprunger Straße eingestiegen. In der Nacht zu Mittwoch gelang es der Polizei nach einem erneuten Einbruch, zwei Tatverdächtige (15/17) vorläufig festzunehmen. Ein dritter mutmaßlich Tatbeteiligter (15) ist identifiziert. Die Beute wurde sichergestellt.