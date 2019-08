Der Mann steht im Verdacht, am 21. März in einem Salzkottener Geschäft am Wallgraben einer 31-jährigen Frau das Portmonee gestohlen zu haben. Die Kundin hatte die Börse in einem Beutel im Einkaufswagen deponiert und den Wagen kurz aus den Augen gelassen. Einige Tage später versuchte der unbekannte Mann mit der gestohlenen EC-Karte an einem Bankautomaten in Delbrück Geld vom Konto des Opfers abzuheben. Die Karte wurde vom Automaten eingezogen.

Die Bilder aus der Überwachungskamera des Geldautomaten wurden jetzt mit Gerichtsbeschluss zur Fahndung frei gegeben und bittet um Hinweise unter Telefon 05251/3060.