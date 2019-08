Von Jürgen Spies

Hederauenfest in Salzkotten Fotostrecke

Foto: Helmut Steines, Oliver Schwabe und Jürgen Spies

»Salzkotten Marketing« hat einfach ein gutes Händchen für das, was beim Publikum auf Interesse stößt. Bürgermeister Uli Berger und der zweite Vorsitzende Dirk Witulksi sind froh, dass das ganze Team Ideen hat und sich auch an Neues heranwagt. Wenn man davon spricht, das Hederauen­fest sei längst ein Juwel unter den Volksfesten weit über die Kreisgrenzen hinaus, dann dürfte das keine Übertreibung sein.

Das HAF hat an drei Tagen derart viel zu bieten, dass Aufzählungen den Rahmen sprengen würden. Manche einzelne Programmpunkte allein genommen wären schon einen Besuch wert.

Wer das Hederauenfest noch aus der Anfangszeit in den frühen 80er Jahren kennt, als der damalige Verkehrsverein rein ehrenamtlich mit einer Helferschar das Fest auf die Beine stellte (und zwar gar nicht schlecht), wer noch die schwierige Phase danach kennt, als man auswärtigen Organisatoren das HAF weitgehend anvertraute beziehungsweise aufgrund von Personalmangel anvertrauen musste, mit der Folge, dass Salzkottens attraktivstes Fest beinahe seinen Charme verlor, weiß das überarbeitete Konzept durch »Salzkotten Marketing« zu schätzen.

Aus handgeschöpftem Siedesalz kreiert das Sälzerkollegium Salzkotten spezielle Gewürzsalze für die westfälische und internationale Küche. »Diese Salze schmecken echt gut!« ist Thomas Hellinge (links) ebenso überzeugt vom Inhalt der kleinen Gläschen wie (ab 2.von links) Andreas Bachem, Werner Niggemeier und Christian Thiele. Foto: Oliver Schwabe Aus handgeschöpftem Siedesalz kreiert das Sälzerkollegium Salzkotten spezielle Gewürzsalze für die westfälische und internationale Küche. »Diese Salze schmecken echt gut!« ist Thomas Hellinge (links) ebenso überzeugt vom Inhalt der kleinen Gläschen wie (ab 2.von links) Andreas Bachem, Werner Niggemeier und Christian Thiele. Foto: Oliver Schwabe

»Das tolle Wetter hat uns natürlich in die Karten gespielt«, zogen Inge Suerland und Moni Werner stellvertretend für alle, die sich für das HAF engagieren, am Sonntag ein Fazit. Überall war »’was los«, natürlich auch in den Geschäften in der Stadt. Und an allen drei HAF-Abenden traten auf den Bühnen durchweg tolle Livebands auf.

Was allerdings eher wie ein Fremdkörper wirkt, sind die wenigen Firmenstände an der Heder, die auf einer klassischen Wirtschaftsschau wohl besser aufgehoben sein dürften.

Wer es am Sonntag etwas ruhiger angehen lassen wollte, zog es zur großen Ausstellung der Treckerfreunde Salzkotten. Zu sehen gab es auch Raritäten wie beispielsweise einen Normag-Ackerschlepper, Baujahr 1938, der einst von der Wehrmacht eingesetzt wurde.

Optisch ungleich anders präsentierten sich 50 wunderschön herausgeputzte Autos bei der 5. ADAC Sälzer Classic, ausgerichtet vom MSC Thüle Paderborner Land. Die Oldtimer wurden – nach kurzer Vorstellung durch Christoph Plass – auf eine 95 Kilometer lange Strecke durch den Kreis Paderborn geschickt.