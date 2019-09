Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). In Verne ist am vergangenen Sonntag offenbar ein Schwalbennest aus einem Dachgiebel geschossen worden. Die Tierschützerin Kirsten Strauch will bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutz- und das Tierschutzgesetz sowie wegen Schießens in einem bewohnten Gebiet erstatten.

Wolfgang Schulz und seine Frau Cornelia saßen am Sonntagnachmittag gerade bei Kaffee und Kuchen, als es plötzlich heftig knallte. »Mir war sofort klar, dass es ein Schuss war. Ich war bei der Bundeswehr und habe selbst einen Waffenschein«, so der Verner gegenüber dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Gleichzeitig sei das Schwalbennest, in dem sich drei Küken eines Mehlschwalbenpaares befanden, herab­gestürzt. »Da wir einen Sichtschutz haben, konnten wir nicht sehen, wer da geschossen hat«, so Schulz, »Gott sei Dank waren die jungen Schwalben schon fast flügge, so dass sie den Sturz aus fast sechs Metern Höhe noch etwas abfangen konnten.«

Wolfgang und Cornelia Schulz haben die drei Küken aber dennoch zu der ehrenamtlichen Tierschützerin Kirsten Strauch gebracht, die eine private Wildvogelhilfe in Willebadessen-Helmern betreibt. »Die Jungen sind etwa drei Wochen alt. Sie machen einen ganz guten Eindruck, sind aber natürlich geschockt und traumatisiert«, sagt Kirsten Strauch. »Alle Wildvögel stehen unter Schutz, die Mehlschwalbe ist ein Gebäudebrüter und gilt zudem als gefährdet«, so Strauch weiter. Es komme immer mal wieder vor, dass Nester einfach weggeschlagen würden, weil sich Hausbesitzer über den Vogelkot ärgern. »Das ist aber generell verboten und wird mit einer Geldbuße bestraft, egal ob das Nest gerade besetzt ist oder nicht«, so die Tierschützerin. Eine ganz andere Dimension bekomme der Vorfall zudem, weil hier offenbar in einem Wohngebiet geschossen wurde.

Wolfgang und Cornelia Schulz haben die Polizei hinzugezogen, allerdings bisher keine Anzeige erstattet. Nach Auskunft des Polizeisprechers Marc Heinemann gab es keine eindeutigen Hinweise auf einen Schuss und keinen Ermittlungsansatz. Auch lägen keine Hinweise auf einen möglichen Täter vor. Doch Wolfgang Schulz ist dennoch schockiert und beunruhigt wegen des Schusses in einem Wohngebiet. Er sucht noch nach der Geschosshülse, auch wenn er wenig Hoffnung hat, dass der Täter ermittelt werden kann. »Man stelle sich vor, ein solcher Schuss wird zum Querschläger und trifft womöglich Menschen«, führt der Verner vor Augen.

Wolfgang Schulz und seine Frau haben nichts gegen die Schwalbennester an ihren Haus, sondern beobachten im Gegenteil gerne die Tiere. Ihm ist auch nicht bekannt, dass die Nester jemanden gestört hätten.

Die drei kleinen Schwalben, die jetzt bei Kirsten Strauch aufgepäppelt werden, hätten noch Glück und schon ihr Gefieder gehabt. Trotzdem ist ihre Aufzucht ein riesiger Aufwand, sagt Kirsten Strauch. »Erst wenn sie selbstständig fressen können, ziehen sie um in eine Außenvoliere. Dort müssen sie trainieren, Insekten zu fangen. Das dauert viel länger, als mit den Vogeleltern«, so Strauch. Außerdem werde die Zeit langsam knapp. Denn schon bald sammeln sich die Schwalben und ziehen gen Süden.

»Mir liegen diese Tiere sehr am Herzen und es tut mir in der Seele weh«, sagt Kirsten Strauch. Schließlich sollte man doch froh sein, über jede Schwalbe, die es gibt. »Einerseits ist der Artenschutz gerade im Moment ein riesen Thema und andererseits wird den Tieren das Leben immer schwerer gemacht, weil ihr Lebensraum immer mehr reduziert wird«, sagt sie.