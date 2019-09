Salzkotten (WB). Der Förderverein für historische Bauten und Bauwerke Salzkotten nimmt am Sonntag, 8. September, am Tag des offenen Denkmals teil. Von 8 bis 10 Uhr haben Besucher Gelegenheit, die Mühle Schäfermeier am Mühlendamm 33 in Verne zu besichtigen und an Führungen teilzunehmen, bei denen ein Teil der Anlagentechnik in Betrieb zu sehen sein wird.