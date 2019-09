Von Marion Neesen

Salzkotten (WV). Der Standort Salzkotten werde nicht nur gesichert, sondern weiter ausgebaut, sagte der Hauptgeschäftsführer der St.-Vincenz-Kliniken Paderborn, Dr. Josef Düllings, am Montag im Hauptausschuss zur Entwicklung am St.-Josefs-Krankenhaus.

Auf Beschluss des Rates im Juli war Düllings in das Gremium eingeladen worden, um auf Anregung der Fraktion Die Linke über die Situation an der Sälzer Klinik zu informieren.

»Ich kann die Sorgen nachvollziehen«, sagte Düllings vor dem Hauptausschuss und rund 40 Besuchern auf der Tribüne im Ratssaal, »die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf Information, auch wenn die Stadt nicht Träger des Krankenhauses ist.« Die strategische Neuausrichtung wertete der Hauptgeschäftsführer als erforderlich und zukunftsgerichtet. »Nach menschlichem Ermessen müsste es eine gute Entwicklung nehmen«, so Düllings und weiter: »Wir arbeiten intensiv daran, dass der Standort sich gut entwickelt.«

Einschränkungen in der Akutversorgung befürchtet

Im Frühjahr war das Salzkottener Krankenhaus in den öffentlichen Fokus geraten, nachdem bekannt geworden war, dass vier leitende Ärzte, insbesondere der bei den Patienten beliebte Chefarzt Dr. Georg Sandmann, die Klinik verlassen. Gleichzeitig hatte die Geschäftsleitung eine Neuausrichtung bekannt gegeben. Die Innere wird von 100 auf 50 Betten reduziert, eine Geriatrie mit 50 Betten wird aufgebaut. Vor allem die Einrichtung der geriatrischen Abteilung hatte in der Bevölkerung für Kritik gesorgt, weil ein Verlust der Akutversorgung befürchtet wurde.

Im Ratssaal stellte Dr. Josef Düllings am Montag Hintergründe vor, die zu diesen Entscheidungen geführt hätten. Ausschlaggebend seien dabei die Fallpauschalen und eine defizitäre Entwicklung sowie die zu lange Verweildauer der Patienten im St. Josefs Krankenhaus. Dort blieben die Patienten durchschnittlich einen Tag länger als dies im St. Vincenz Krankenhaus in Paderborn der Fall sei. Die Kosten für eine überlange Verweildauer trügen die Krankenkassen nicht. Bis 2012 habe sich die Salzkottener Klinik gut entwickelt. Im Jahr 2013 habe das Defizit dann aufgrund neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen am St. Josefs Krankenhaus rund drei Millionen Euro betragen. 2014 wurde das St. Josefs Krankenhaus dann Betriebsstätte der St. Vincenz Krankenhäuser GmbH.

Krankenkassen als Sparkassen bezeichnet

Im Bemühen, zwischen medizinischer Versorgung und Wirtschaftlichkeit die Balance zu finden, schrieb Düllings den Krankenkassen, die er als Sparkassen bezeichnete, eine unrühmliche Rolle zu. Diese hätten 21 Milliarden Euro und damit das Vierfache der gesetzlich geforderten Mindestrücklage angespart. Hinzukämen Rücklagen im Gesundheitsfonds in Milliardenhöhe.

Personell sei das St. Josefs Krankenhaus inzwischen wieder gut aufgestellt. Kritisch sei die Situation von März bis Juni gewesen. In diesen Monaten sank die Belegung auf durchschnittlich unter 150 Patienten. Mit Dienstantritt Professor Dr. Jobst Greeves im Juli habe der »Kellertreppeneffekt« gestoppt werden können. Auch die Investition von zehn Millionen Euro in neue OP-Säle, die am 27. Oktober bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt würden, führte Düllings als Standortsicherung an. Er verwies zudem auf die gut funktionierende Geburtsklinik sowie die minimalinvasiven Hüftoperationen. Salzkotten sei der einzige Standort zwischen Hannover und dem Ruhrgebiet, der dieses Angebot machen könne. Ebenso zukunftsgerichtet sei, dass Salzkotten Pilotklinik für die digitale Patientenakte werden solle.

" „»Wir haben den Verdacht, dass die medizinische Versorgung eine ähnliche Entwicklung wie in Büren nehmen wird.«“ Paul Weitkamp, Linke "

Linke-Fraktionschef Paul Weitkamp sparte nach den Ausführungen Düllings dennoch nicht mit Argwohn. »Wir haben den Verdacht, dass die medizinische Versorgung eine ähnliche Entwicklung wie in Büren nehmen wird«, so Weitkamp, der »erhebliche Einbußen in der Qualität der Versorgung« ebenso befürchtete wie eine Kettenreaktion. Wenn die Patienten ausblieben und die Nachfrage sinke, werde bald auch keine Klinik mehr vorgehalten.

Düllings erklärte, dass ein Bettenabbau insgesamt nicht zu erwarten sei, da dem Kreis Paderborn als einzigem in NRW 2017 noch 40 zusätzliche Betten bewilligt worden seien.

Betty Keuper (CDU) hob die Bedeutung des Salzkottener Krankenhauses hervor. »Die Menschen fühlen sich hier sehr wohl, weil es eben um Menschen und nicht um die Hüfte auf Zimmer 2012 geht«, sagte Keuper. Auf ihre Frage nach der Grundversorgung versicherte Düllings: »Die Grundversorgung bleibt.« Auf Michael Fechtlers (CDU) Frage nach der Kooperationen mit den in Salzkotten niedergelassenen Ärzte, bestätigte Düllings, dass es hier eine »Lücke« gegeben habe und Vertrauen wiederhergestellt werden müsse.

Eine von der Linken beantragte Resolution lehnte der Hauptausschuss ab. Paul Weitkamp hatte gefordert, die Krankenhausleitung solle die »Restrukturierung« der Einrichtung in enger Abstimmung mit Personal, Patienten und örtlichen Ärzten prüfen und dem Salzkottener Bürgermeister regelmäßig berichten.