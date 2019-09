Salzkotten (WB/sen). »Haste mal ne Mark?« – war in den 80er Jahren ein gängiger Schnorrerspruch. »Gib mir einen Euro!« – könnte die Zauberformel zur Belebung der Alpaka-Stadtbuslinie lauten. Der Bau- und Planungsausschuss Salzkotten hat jetzt einem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, jede Fahrt im Stadtgebiet mit lediglich einem Euro zu berechnen. Das Defizit in Höhe von 25.000 Euro soll aus der Stadtkasse bezahlt werden.

Die Zahlen sprechen für sich: 14214 Fahrgäste in zwölf Monaten sind zu wenig und erfüllen nicht die Erwartungen, die alle Beteiligten bei der Einführung der Stadtbuslinie vor zwei Jahren hatten. »Wir haben mit der Anbindung der Ortsteile im Stundentakt und dem Rendezvous am Bahnhof für den Anschluss an Paderborn ein tolles Angebot«, ist Bürgermeister Ulrich Berger weiterhin Fan der Alpakalinie. Auch Fachbereichsleiter Ludwig Bewermeier spricht von einem Angebot, von dem vor zwei Jahren niemand zu träumen gewagt habe. »Wir verlieren Komfort«, sagt Bewermeier angesichts der Möglichkeit, dass die Linie aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit eingestellt werden muss.

Doch selbst während zahlreicher Sonderaktionen seien nicht so viele Fahrgäste in den Bus eingestiegen, wie man sich das erwünscht hat. In den Ferien war eine Fahrt mit dem Bus sogar mit kostenlosem Eintritt ins Freibad verbunden. Doch nicht ein einziger Busfahrschein war an der Freibadkasse vorgelegt worden.

Deutlich klingt aber die Kritik der Bürger am Preis in den Ohren. Wer mit der Familie fährt und pro Person 2,50 Euro für eine Fahrt zahlen muss, winkt gleich ab und wählt dann doch lieber das Auto. »Vielleicht können wir also über den Preis etwas machen«, sagt der Bürgermeister, »und das soll so einfach wie möglich sein«. Wer in den Bus steigt, zahlt einen Euro. Monatstickets (82,20 Euro) sind dann nicht mehr notwendig, weil sie teurer wären. Mit der BVO habe man bereits gesprochen. »Wir hatten ja zunächst so recht kein Gefühl dafür, wie hoch die Verluste sein würden. 25.000 Euro sind aber eine überschaubare Summe und gut angelegtes Geld«, meint Bewermeier. Weil in Scharmede auch der Zug als Alternative zum Bus zur Verfügung steht, soll auch hier die Fahrt nur einen Euro kosten. Die Bahn habe bereits signalisiert, dass eine Umstellung des Tarifs möglich wäre. Beim Schülerverkehr bleibt indes alles beim Alten. Das Ein-Euro-Angebot soll zunächst nur für das Stadtgebiet Salzkotten gelten.

Doch die Salzkottener haben Visionen und auch schon bei den Bürgermeistern im Kreisgebiet vorgefühlt. Zumindest in den kleinen Kommunen, in denen der Eigenanteil der Stadt nicht so groß wäre, ist Berger mit der Idee gut gefahren. »Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt Pilotcharakter hat«, ist Berger überzeugt. »Uns ist es wichtig, dass die Fahrgäste dauerhaft den Bus nutzen. Daher kann die Fahrt für einen Euro kein temporäres Angebot sein«, will der Bürgermeister zumindest das Angebot in den nächsten drei Jahren testen und verspricht sich einen deutlichen Zuwachs der Fahrgastzahlen.

Die BVO könne sich eine Umstellung des Tarifs für April 2020 vorstellen. Über den Verlustausgleich in Höhe von 25.000 Euro muss der Stadtrat in den Haushaltsberatungen entscheiden. Letztendlich muss aber auch der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) noch seine Zustimmung geben.