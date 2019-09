Paderborn (WB/jhan). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L776 ist ein 71-jähriger Mann am Freitagabend schwer verletzt worden.

Nach ersten Angaben von der Unfallstelle fuhr er mit seinem Renault Kadjar mit Paderborner Kennzeichen gegen 19.45 Uhr von Salzkotten kommend in Richtung Büren. Aus noch bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann, der allein unterwegs war, auf dem Autobahnzubringer, der Verlängerung der B1 zwischen Paderborn und Salzkotten, kurz vor dem Abzweig zum Flughafen, die Kontrolle über seinen Wagen. Er streifte dabei einen weiteren Wagen im Gegenverkehr, in dem vier Menschen saßen. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Wagen in den Straßengraben und kippte auf die Fahrerseite.

Der 71-jährige Mann wurde bei dem Unfall im Wrack eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn durch den Kofferraum befreien. Leicht verletzt wurde nach Angaben der Polizei außerdem einer der vier Insassen des anderen unfallbeteiligten Wagens. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten muss die L776 in beide Fahrtrichtungen vermutlich bis in die späten Abendstunden gesperrt bleiben.