Zur 12. Musiker-Ehrung am Freitag im voll besetzten Sälzer Ratssaal sorgte zunächst der Musikverein Jugendlust Scharmede unter der Leitung von Pascal Neumann für einen gelungenen musikalischen Einstieg. Später folgte dann der Spielmannszug Salzkotten mit Ralf Deppe an der Spitze. Das hatte einen bestimmten Grund, denn im Mittelpunkt der Ehrungen standen mit dem Scharmeder Norbert Liekmeier und dem Sälzer Konrad Rademacher zwei Musiker, die sich in diesen Vereinen besondere Verdienste erworben haben.

Verleihung des Musik-Ehrenpreises der Stadt Salzkotten Fotostrecke

Foto: Helmut Steines

Bürgermeister Ulrich Berger rief noch einmal die bisherigen Preisträger ins Gedächtnis zurück: »Mitglieder im Orchester, Spielmannszug, Chor, Ensemble oder ähnlichem verknüpfen mit Musik Attribute wie Gemeinschaft, Geselligkeit und Spaß. Anderen dient Musik als Unterstützer und Motivator beim Sport. Wieder andere lauschen den Klängen von Musik, um in eine andere Welt einzutauchen. Betrachten wir all diese verschiedenen beispielhaften Szenarien, wird eines deutlich: Musik ist ein treuer Begleiter im Leben von uns allen.« In diesem Zusammenhang erinnerte das Stadtoberhaupt an die großartigen Momente beim Open-Air-Konzert an der Dreckburg, den musikalischen Leckbissen während der Stadtfeste, der Veranstaltungsreihe »Donnerstags in…« oder den tollen musikalischen Darbietungen beim Neujahrskonzert.

Die Vorsitzende des Stadtmusikverbandes, Annette Stracke, sprach davon, wie gut Musik für die Seele sei. Egal ob im kleinen Chor, im gut aufgestellten Tambourcorps, im engagierten Spielmannszug, oder im großen Musikverein – wer anfange, Musik zu machen, werde davon profitieren und gut gestimmt durchs Leben gehen.

Lothar Spranke, Vorsitzender des zuständigen Jugend-, Kultur- und Sportausschusses: »Für mich ist es immer wieder eine Freude zu sehen, wie viele Ehrenamtliche ohne großes Aufheben in unseren Vereinen wirken und so unser Gemeinwohl bereichern. Sie alle sind Garanten für ein funktionierendes, vielfältiges Gemeinwesen in unserer Stadt.« An die beiden Preisträger gewandt sagte er: »Neben dem aktiven Einsatz als Tenorhorn-Spieler oder Flötist haben Sie beide auch die unverzichtbar wichtige Vorstandsarbeit mitgestaltet.«

Ulrich Berger und Annette Stracke würdigten anschließend das jahrzehntelange musikalische Wirken und die aufopferungsvolle Vereinsarbeit von Norbert Liekmeier und Konrad Rademacher heraus. Sie seien unverzichtbare Vorbilder für die Jugend und auch für den Stadtmusikverband. In ihren Dank bezogen sie auch die Ehefrauen für ihre Unterstützung mit ein. Abschließend standen Musiker und Musikerinnen im Mittelpunkt, die vom Stadtmusikverband für ihr langjähriges aktives Mitwirken ausgezeichnet wurden.