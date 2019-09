Scharmede (WB). Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Salzkotten-Scharmede. Eine 32-jährige Frau hatte nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwischen 8.45 Uhr und 11.05 Uhr einen blauen Opel Astra auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Hoppenhofstraße abgestellt. Nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, stellte sie Lackschäden an der Fahrerseite und am Kotflügel fest.