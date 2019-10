Mark Forster beim Weser-Open-Air in Beverungen in diesem Jahr. Foto: Harald Iding

Salzkotten (WB/han). Riesig war am Freitag der Ansturm auf die Karten für das Konzert mit Mark Forster am 24. Juli an der Dreckburg in Salzkotten. Fans standen schon in den frühen Morgenstunden vor dem Rathaus an oder übernachteten sogar dort.