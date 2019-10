Niederntudorf (WB). Auf der Kreuzung Falkenweg/Kleeweg in Niederntudorf hat sich am Samstagmittag nach einer Vorfahrtsmissachtung ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Personen verletzt.

Ein 55-jähriger Paketzusteller aus Rheda-Wiedenbrück befuhr gegen 12.40 Uhr mit einem weißen Kleinlieferwagen Toyota den Falkenweg in Richtung Kleeweg. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Mann aus Salzkotten den Kleeweg mit seinem VW UP in Richtung Falkenweg.

Der Toyota-Fahrer missachtete laut Polizeiangaben die Vorfahrt des von rechts kommenden VW. Daher kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens bezifferte die Polizei mit circa 11.000 Euro.