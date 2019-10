Auch ein Pokertisch, den Bürgermeister Ulrich Berger zur Eröffnung ausprobierte, gehört zur Einrichtung des neuen Jugendtreffs in Verne. Der Tisch und anderes Spielmaterial wurden mit Sponsorenhilfe angeschafft. Foto: Büttner

Salzkotten (WB/eb). Die Jugendlichen in Verne haben eine neue Anlaufstelle. Mit vielen Gästen ist jetzt der neue Jugendtreff in der ehemaligen Don-Bosco-Schule eröffnet worden.

Als 2015 das alte Pfarrheim in Verne abgerissen wurde, fiel dem Abriss auch der Jugendtreff im Marien-Wallfahrtsort zum Opfer. Seither gab es viele Bemühungen, besonders von Ortsvorsteher Lothar Mäcker, den Verner Jugendlichen wieder eine Einrichtung anbieten zu können, wo sie sich treffen können.

Gefunden wurden die Räume schließlich in der ehemaligen Don-Bosco-Förderschule. In dem ehemaligen Schulgebäude, das sich im Eigentum der Stadt Salzkotten befindet, gab es im Erdgeschoss noch leer stehende Räume. »Ideal für einen Jugendtreff«, fand auch Ulla Dittrich, die von Seiten der städtischen Jugendarbeit die Leitung des Jugendtreffs in Verne übernommen hat. Innerhalb von nur vier Wochen wurde mit viel Eigenleistung, bei denen sich auch die Jugendlichen stark mit eingebracht haben, aus dem ehemaligen Lehrerzimmer ein Jugendtreff.

Auch die Kosten der Einrichtung waren gering. Tische und Stühle konnten übernommen werden, und von Sponsoren gab es großzügige Unterstützung. Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger verzichtete bei seinem Besuch zur Eröffnung auf Urkunde und Flachgeschenk und brachte lieber eine Spielesammlung mit.

Eine besondere Spende hatte sich die Verner Interessengemeinschaft »Tanz in den Mai« einfallen lassen. Weil sich in diesem Jahr kein Ausrichter für das traditionelle Fest gefunden hatte, war der Freundeskreis als Ausrichter eingesprungen. 500 Euro aus dem Reinerlös der Veranstaltung stiftete die Gruppe jetzt dem Jugendtreff Verne in Form von Sach- und Geldspenden.

Während sich Bürgermeister Ulrich Berger freute, dass man im Dorf einen guten Rückzugsort für die Jugend gefunden habe, zeigte sich Ortsvorsteher Lothar Mäcker überzeugt, dass der neue Jugendtreff gut ankommen werde – zumal bei der Freizeitgestaltung auch der Außenbereich mit einbezogen werden könne.

Lothar Spranke, Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport, erinnerte daran, dass man mit dem neuen Jugendtreff keine Konkurrenz zur Jugendarbeit in den Vereinen entstehen lassen wolle. Der Jugendtreff steht allen Jugendlichen (ab zwölf Jahren) des Stadtgebiets offen und ist jeden Freitag in der Zeit von 15 bis 20 Uhr geöffnet.