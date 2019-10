Salzkotten (WB). Die Telefonanlage des St. Josefs-Krankenhauses in Salzkotten wird am Donnerstag, 17. Oktober, zwischen 12 und 15 Uhr ausgetauscht. Anrufe in das Krankenhaus sind in dieser Zeit nicht möglich. Grund ist eine notwendige Erweiterung und Erneuerung der Anlage.