Salzkotten (WB). Auf dem Vauß-Hof in Scharmede dreht sich am Wochenende alles um den Apfel. Das sechste Apfelfest ist am Samstag, 19. Oktober, 12 bis 18 Uhr und Sonntag, 20. Oktober, 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Herzstück des Festes ist die mobile Saftpresse der Saftjäger aus Verlar.

Mitgebrachte Äpfel und auch Birnen können hier zu Saft verarbeitet werden, der gleich mit nach Hause genommen werden kann. Anmeldungen sind online unter www.saftjaeger.de möglich.

Im vergangenen Jahr hatten die Initiatoren des Vauß-Hofes das Apfelfest erstmals auf zwei Tage ausgedehnt. Mehrere tausend Besucher waren gekommen. Auch diesmal gibt es jede Menge Angebote rund um den Apfel. »Viele altbekannte Ausstellerinnen sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei, die Besucher dürfen sich aber auch auf Neuheiten freuen«, verspricht Anja Pötting vom Vauß-Hof. So wird etwa die Pomologin Lissy Mihály wieder mitgebrachte Äpfel unter die Lupe nehmen, um sie zu bestimmen. Für eine Bestimmung sollten im besten Fall fünf gesunde Äpfel pro Sorte vorgelegt werden.

Am Sonntag eröffnen die Kirchengemeinde und der Vauß-Hof mit einem Gemeindegottesdienst um 10.30 auf der Wiese des Vauß-Hofes den zweiten Festtag. Kinder sollten einen Apfel mit in den Gottesdienst bringen.

Beim Kunsthandwerkermarkt werden Wildholzschnitzereien, Kinderkleidung, Taschen, Dekorationsartikel aus Papier, Holz und Beton, Schmuck, Seifen, Kleidung und viele weitere Produkte angeboten. Rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller werden am Apfelfest die Scheunen, Deelen, Höfe und die Wiese bevölkern.

Auf der Bühne geht es in diesem Jahr besonders rund. Am Samstag startet Finton mit Reggae aus Zimbabwe ins Fest. Das Duo a.mie, die magicband der Schule für Musik, Pia und Elmar und die Tudorfer Folkloretanzgruppe sind am Samstag mit von der Partie. Am Sonntag spielt das Blasorchester Jugendlust aus Scharmede, es singt die Chorschule Wewelsburg und die deutsch-kenianisch-sambische Band Afro Acoustic und Jay Minor sind mit dabei. Alf der Gaukler und die Hutkünstlerin Dorothea Wenzel werden für verblüffte Gesichter bei Groß und Klein sorgen.

Mehr als die Hälfte der Besucher waren in den vergangenen Jahren unter 15 Jahre alt. Das freut besonders die Hofkinder, die sich tolle Dinge für die kleinen Besucher ausgedacht haben. Einige Stände bieten die Möglichkeit, altes Handwerk auszuprobieren. Auf der Wuselwiese gibt es Klang-Installationen des französischen Künstlers Etienne Favre und eine Rollen-Kistenbahn sowie die beliebte Strohburg. Im Wuselwagen wird es einen Verkaufsstand von Kindern für Kinder geben, geplant sind Kinder-Hofführungen und Stockbrot am Lagerfeuer. Hofführungen für Erwachsene übernimmt Marius Pötting.

Als besonderes Highlight kündigt Anja Pötting Kutschfahrten mit den Norikern und ihrem Berliner Bus an. Mobilität ist darüber hinaus auch wieder Thema. Elektroauto-Besitzer sind bei einem E-Auto-Treffen willkommen. Besucher können sich über E-Autos informieren und eine Probefahrt machen. Für Verköstigung ist reichlich gesorgt, der Eintritt zum Apfelfest ist frei.