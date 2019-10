Mark Forster gibt in Salzkotten ein Doppelkonzert. Foto: dpa/Alexander Heinl

Salzkotten (WB). Tolle Nachricht für alle Fans von Mark Forster: Der Sänger gibt am 25. Juli nächsten Jahres ein Zusatzkonzert in Salzkotten. Der Auftritt am Vorabend war binnen weniger Stunden restlos ausverkauft. Mehr als 2000 Interessenten standen auf der Warteliste. Sie alle haben nun eine Karte sicher.