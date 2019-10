Von Marion Neesen

Salzkotten (WB). Mark Forster wird ein Zusatzkonzert im nächsten Jahr an der Dreckburg geben. Bürgermeister Ulrich Berger und das Organisationsteam mit Monika Werner waren am Freitag sichtlich erleichtert und begeistert, den vielen tausend enttäuschten Fans nun doch noch ein Konzerterlebnis bieten zu können.

Das zweite Konzert geht am Samstag, 25. Juli, über die Bühne – direkt einen Tag nach dem ersten. Auf Mark Forsters inzwischen bekannt gegebenem Tourneeplan stehen 20 Konzerte, aber nur 19 Spielorte. Denn Salzkotten ist die einzige Stadt, in der der angesagte Sänger und Songwriter zweimal auftritt. Hintergrund des Doppelkonzertes ist der ungeheure Ansturm auf die Karten in der vergangenen Woche.

Monika Werner schwante schon Außergewöhnliches, als Sie vor acht Tagen zur Arbeit aufbrach. Ungewöhnlich voll war es bereits um 6 Uhr morgens in der Stadt. Vor dem Rathaus dann der »Schock«: Bis in die Vielser Straße reichte die Schlange derer, die auf eine Karte für das Konzert mit Mark Forster anstanden. Mancher hatte sich bereits morgens um 4 Uhr postiert, andere hatten gar im Auto vor dem Rathaus übernachtet. Innerhalb von 90 Minuten waren dann die 4000 Karten weg. Kritik war später geäußert worden, weil es keine Kontingentierung gegeben hatte. Bewusst habe man darauf verzichtet, weil sich Berufstätige nicht so einfach frei nehmen und sich so Karten mitbringen lassen könnten, so Monika Werner. »Selbst wenn das Kontingent auf zehn Karten beschränkt gewesen wäre, wären die Letzten in der Schlange leer ausgegangen«, ergänzt der Bürgermeister.

»Es war nicht so einfach, auf den Marktplatz zu gehen, in die erwartungsfrohen Gesichter zu schauen und dann doch sagen zu müssen: Das wird nichts mit einer Karte«, sagte am Freitag Ulrich Berger weiter. Doch schon vor einer Woche hatte das Orga­team versprochen, sich um ein Zusatzkonzert zu bemühen. Mehr als 2000 Inter­essierte hatten sich auf eine Warteliste setzen lassen. »Sie alle werden ihre gewünschten Karten bekommen«, versichert Monika Werner. Ebenso werde die gewünschte Anzahl an Karten bereit gehalten. Wer eine Mailadresse hinterlassen hat, wird auf diese Weise informiert. Ebenso werden die Mitarbeiter der Stadt versuchen, telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Es werden noch einmal 5000 Karten verkauft

Alle restlichen Karten, insgesamt werden wieder 5000 verkauft, sind über die Agentur Eventim erhältlich, die am Mittwoch, 23. Oktober, um 10 Uhr mit dem Vorverkauf startet. Dort ist das Kontingent aber auf sechs Karten pro Person beschränkt. Einen weiteren Vorverkauf über das Bürgerbüro wird es nicht geben. Wer auf der Warteliste steht, kann seine Karten ebenfalls von Mittwoch an innerhalb von drei Tagen im Bürgerbüro abholen.

»Wir sind glücklich, nun insgesamt 10.000 Fans einen Konzertbesuch ermöglichen zu können«, so Ulrich Berger, der sicher ist, dass auch dieser Konzertabend wieder ausverkauft sein wird.

Zu stemmen sei das Zusatzkonzert nur mit begeisterten Menschen, weil alle Sponsoren auch für die zweite Auflage ihre Unterstützung zugesagt hätten und weil es das Management um Mark Forster mit einer »hartnäckigen« Monika Werner zu tun gehabt hätte, so der Bürgermeister.