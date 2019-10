Schmucke Uniformen, herrliche Kleider: Der Kreisschützenbund Büren hat in Salzkotten einen glanzvollen Kreisköniginnenball gefeiert. Foto: Hans Büttner

Salzkotten (WB/eb). Rund 1800 Mitglieder der großen Schützenfamilie des Kreisschützenbundes Büren haben am Samstag in Salzkotten mit dem großen Herbstball den Ausklang der Schützensaison gefeiert.

Gleichzeitig war der Herbstball, der auch als Kreisköniginnenball bezeichnet wird, der erste große Auftritt des neuen Kreiskönigspaares, Iris und Heinz Kroos von der St.-Landolinus-Schützenbruderschaft Boke. 46 der 50 Königspaare waren mit ihrem Gefolge nach Salzkotten gekommen und feierten ausgelassen den von der Kirchspiel-Schützenbruderschaft Hörste ausgerichteten Herbstball.

Während der Ausrichter jeweils ausgelost wird, stehen als wechselnde Veranstaltungsorte die Schützenhalle in Brenken, die Stadthalle in Büren und die Sälzerhalle in Salzkotten – denn nur sie sind groß genug.

Zum Ausklang der Saison schaute Kreisschützenoberst Reinhard Mattern noch einmal nach Husen: »Ihr habt ein unvergessliches Kreisschützenfest organisiert«, lobte er. Und sicherlich werde es im kommenden Jahr auch in Boke wieder gelingen, ein großartiges Kreisschützenfest auf die Beine zu stellen, freute sich Mattern.