Freuten sich am Sonntag über viele interessierte Besucher in den vier neuen OP-Sälen des St.-Josefs-Krankenhauses: (von links) Schwester Nadine Ladan, Dr. Christoph Lescher, Dr. Janusz Kusch, Chefarzt Dr. Martin Baur, Kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Thau, Technischer Direktor Markus Schröder und Pflegedirektorin Marion Schwerthelm. Foto: Hanne Hagelgans

Von Hanne Hagelgans

Salzkotten (WB). Dort, wo Patienten im wachen Zustand eigentlich nichts zu suchen haben, durften sich Interessierte am Sonntag in aller Ruhe umschauen. Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, in den neuen Operationsräumen des St.-Josefs-Krankenhauses Salzkotten hinter sonst verschlossene Türen zu schauen.

Im März 2017 hat der Bau des neuen OP-Zentrums als Anbau an das bestehenden Krankenhaus begonnen. Der rund 5500 Kubikmeter große Anbau zwischen dem Klinikgebäude und den Parkplätzen umfasst auf der ersten Ebene vier OP-Säle und die notwendigen Nebenräume, darüber ist die Technik untergebracht.

Im ersten Bauabschnitt, der jetzt abgeschlossen wurde, wurden etwa 6,5 Millionen Euro, 110 Tonnen Stahl und 1100 Kubikmeter Beton verbaut. Im zweiten Abschnitt sollen nun die bisherigen OPs zu Umkleiden, Vorbereitungsraum, Aufwachraum, Einleitungs- und Aufenthaltsräumen für Mitarbeiter umgebaut werden.

Mit etwa 3000 Operationen pro Jahr werden auch künftig in etwa so viele Eingriffe wie bisher erwartet. Eine Reserve ist aber vorhanden: Der Anbau ist auf Stelzen errichtet, bei Bedarf kann das Untergeschoss in Zukunft noch ausgebaut werden.

Ärzte berichten über ihre Arbeit

In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr sollen in den neuen Räumen, die den in Deutschland höchstmöglichen Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Raumluft entsprechen, die ersten Patienten operiert werden. Bevor es soweit ist, nutzten am Sonntag hunderte Besucher die seltene Gelegenheit, einmal einen OP von innen zu betrachten und sich dabei auch noch von den Akteuren selbst über ihre Arbeit berichten zu lassen. Denn in den Sälen hatten die medizinischen Teams jeweils Szenarien aufgebaut, mit denen sie einen guten Einblick in ihre Tätigkeit ermöglichten.

So zeigte Dr. Christoph Lescher am lebensechten Modell, wie ein Anästhesist vor, während und nach einer Operation alle wichtigen Werte des Patienten in Narkose am Computerbildschirm im Blick behält. Dr. Marco Ezechieli erläuterte, wie eine Hüftoperation abläuft, bei der sich in der Regel neben dem Operateur noch sechs weitere Mitarbeiter im Raum aufhalten.

Dreidimensionaler Blick in eine Gallenblase

Besucher durften sich die Gelenkimplantate für Knie und Hüfte ansehen und erfuhren nicht nur, dass das Salzkottener Krankenhaus in der gelenkerhaltenden Operationsmethode in der Region eine führende Stellung einnimmt – sondern auch, dass durchaus handwerkliche Fähigkeiten und ordentlich Kraft benötigt werden, wenn das Gelenk doch ausgetauscht werden muss.

Einen gestochen scharfen und vor allem dreidimensionalen Blick ins Innere einer Gallenblase ermöglichte direkt nebenan Dr. Ralf Steinert, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie. Der 100.000 Euro teure 3-D-Turm, der seit einem Jahr in Betrieb ist, ermögliche es, noch weitaus mehr Operationen als bisher schon nach der für den Patienten schonenderen minimalinvasiven (Schlüsselloch-Chirurgie) Methode vorzunehmen, erklärte er.