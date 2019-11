Da einige Fans, die sich für das zweite Konzert am 25. Juli 2020 in Listen eingetragen hatten, ihre Tickets nicht abgeholt haben, gibt es nun Restbestände. Diese wenigen Karten gehen jetzt am Martinimarkt zum regulären Preis in eine Verlosung. Einfach an der Hütte der Stadt Salzkotten die Wunschzettel ausfüllen und in die Mark-Forster-Box werfen. Pro Person können maximal zwei Tickets angegeben werden. Nach dem Martinimarkt werden die Karten dann per Losentscheid vergeben. Die Glücklichen werden telefonisch oder per Mail benachrichtigt.