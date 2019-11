Von Jürgen Spies

Salzkotten (WB). »Die Karnevalisten brauchen an der Spitze mal wieder ‘ne Frau – Salzkotten Helau!« So begrüßte Stefanie Förster als Prinzessin Steffi I. am Samstagabend die Salzkottener Jecken bei der Sessionseröffnung samt Proklamation einer neuen Tollität im Rathaussaal.