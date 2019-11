Salzkotten (WB). Mit einem Freundschaftsspiel und SC-Paderborn-Maskottchen Holli als Überraschungsgast hat nun ein neues Fußball-Stadion im Kreis Paderborn eröffnet: die Astrid-Lindgren-Arena. »Wir haben viel gemeinsam mit dem SC Paderborn 07. So haben wir beide ein wirklich tolles, kleines und überschaubares Stadion, das sehr schön und familiär ist«, scherzte Schulleiter Wolfgang Uhling zur Eröffnung des neuen Kleinspielfeldes der Astrid-Lindgren-Schule.

50 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit diese Förderschule des Kreises Paderborn für emotionale und soziale Entwicklung. Die Kinder kommen aus dem gesamten Kreisgebiet, da die Astrid-Lindgren-Schule die einzige Förderschule dieser Art im Paderborner Land ist. Mit dem Kleinspielfeld geht nun ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung.

Geduld der Nachbarn muss nicht mehr strapaziert werden

»An dieser Stelle gab es vorher einen Bolzspielplatz, der sich beim ersten Regen in Matsch verwandelte und gesperrt werden musste«, erklärte Uhling. Außerdem hatte er keine Außenbande und kein Netz, sodass die Fußbälle unkontrolliert durch die Gegend schossen. »Diese trafen nicht nur die anderen Kinder, die auf dem Schulhof spielten, sondern landeten auch regelmäßig bei unseren Nachbarn im Garten, deren Geduld wir sehr strapaziert haben«, so der Schulleiter weiter.

84.000 Euro hat der Kreis Paderborn als Schulträger für das neue Spielfeld bezahlt. Gut investiertes Geld, findet Landrat Manfred Müller. »Der Sport biete gerade den Schülern der Astrid-Lindgren-Schule die Möglichkeit, sie zu stärken und zu fördern, Selbstbestätigung zu bekommen und als Team zusammenzuwachsen«, betonte Müller. 70 Prozent seines Haushaltes gebe der Kreis für soziale Belange aus, darunter auch Projekte wie das Kleinspielfeld.

Maskottchen Holli gibt ein Versprechen

Zur Eröffnung waren auch Vertreter der »Konkurrenz-Arena« gekommen. Martin Hornberger, Geschäftsführer des SC Paderborn 07, brachte nicht nur Maskottchen Holli sowie einen von allen Spielern unterschriebenen Fußball mit, sondern auch ein Versprechen: »Ich werde mit einigen unserer Spieler wiederkommen, und dann werden wir mit euch Fußball spielen«, versprach er den begeisterten Kindern. Außerdem spendete der Fußballclub der Astrid-Lindgren-Arena zwei Banden-Beklebungen mit dem Motto des SCP: Erfolg ist kein Glück.

Ebenfalls zur Eröffnung gekommen war eine weitere große Förderin der Schule: Angela Michels. Mit ihrer Stiftung unterstützt sie seit Jahren Projekte der Förderschule, zum Beispiel intensivpädagogische Maßnahmen wie ein Bauernhof- und ein Kletterprojekt. »Mit Ihrem Engagement helfen Sie, unsere Schüler zu fördern und ihnen möglichst gleiche Chancen im Leben zu eröffnen«, dankten Landrat und Schulleiter der Sponsorin Angela Michels.

Trotz frischer Temperaturen wurde den Kindern bei der Eröffnungsfeier nicht kalt. Wer nicht auf dem neuen Spielfeld bolzte, feuerte die Spieler an oder tanzte mit SCP-Maskottchen Holli Macarena. Bei so viel Spaß konnten die Kinder auch gut verschmerzen, dass die Schulmannschaft am Ende das Freundschaftsspiel gegen die Gastmannschaft der Schule Haus Widey mit 2:5 verlor.