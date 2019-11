Salzkotten (WB). Zu zwei Einbrüchen ist es am vergangenen Donnerstag in Salzkotten gekommen. Unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Engersstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Danach flohen sie in unbekannte Richtung.