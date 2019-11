Salzkotten (WB). Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind auf der Geseker Straße in Salzkotten am Mittwochmorgen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 11-jähriger Junge war nach Polizeiangaben gegen 7.15 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle und wollte dafür die Geseker Straße über einen Fußgängerüberweg in Höhe des Kreisverkehrs Eichfeld und der Franz-Kleine-Straße überqueren. Als er die Straße betrat, wurde er von einem Auto erfasst. Der Junge fiel zu Boden, der Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Salzkotten-Zentrum weiter. Ob er den Zusammenprall mit dem Schüler bemerkt hat, sei noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein anderer Autofahrer hielt an, half dem Jungen auf, erkundigte sich nach dessen Zustand und fuhr dann weiter.

Der 11-Jährige stieg in den Bus und fuhr zur Schule. Erst am Abend ließ er sich im Beisein seiner Eltern im Krankenhaus in Salzkotten untersuchen. Dort wurden Prellungen festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 05251/3060 zu melden.