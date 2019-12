Leiterin Maria Breuer (rechts) und ihre Kolleginnen Silke Kissenbeck, Christiane Büth und Manuela Herbst (von links) haben anstrengende Tage hinter sich und auch noch einiges zu tun, bis am kommenden Sonntag, 15. Dezember, die Salzkottener Stadtbibliothek am neuen Standort eröffnet wird. Von Montag, 16. Dezember, an sind dann wieder Ausleihen und Rückgaben möglich. Foto: Hanne Hagelgans

Salzkotten (WB/han). Einen Umzug der etwas anderen Art haben jetzt Maria Breuer und ihre Kolleginnen vom Team der Stadtbibliothek Salzkotten hinter sich gebracht. 527 Umzugskartons voll gepackt mit Büchern, DVDs und Spielen, dazu etliche Regale sind vom Klingenthal-Stammhaus an der Lange Straße in die brandneue Stadtbibliothek im Stadthaus transportiert worden.

Das war zum Teil fast noch eine Baustelle, als die Frauen Ende November damit begannen, die neue Lese-Anlaufstelle für die Bürger in Salzkotten (und darüber hinaus) einzurichten. Doch das Team hatte den Ehrgeiz, die neue Bibliothek pünktlich zum Lucia-Fest am kommenden Sonntag, 15. Dezember, eröffnen zu können.

Und das ist auch gelungen. Um 12 Uhr wird zunächst die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen gefeiert. Von 13 Uhr an, wenn auch die Geschäfte der Salzkottener Innenstadt zum vorweihnachtlichen Bummel öffnen, sind dann alle Interessierten in der neuen Bibliothek willkommen. „Aber nur zum Gucken“, sagt Büchereileiterin Maria Breuer. Denn Ausleihe und Rückgabe von Büchern und anderen Medien sind erst vom kommenden Montag, 16. Dezember, an wieder möglich.

Zur Eröffnung am Sonntag sorgen dafür Lennard und Tobias Bertzbach um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Weil das Bibliotheksteam mit großem Interesse zum Start rechnet, werden in der kommenden Woche Sonderöffnungszeiten angeboten: Am Dienstag und Donnerstag ist die Bücherei durchgehend von 10.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Hell durch bodentiefe Fenster, übersichtlich und einladend präsentiert sich die 270 Quadratmeter große Bibliothek, die im neuen Stadthaus künftig ein Frequenzbringer für die Innenstadt sein soll. Mehr als 2500 Ausweise sind im Umlauf. Weil aber viele Familien nur einen Ausweis haben, den sie gemeinsam nutzen, stehen dahinter deutlich mehr Personen. Mehr als 130.000 Ausleihen verzeichnete die Bücherei 2018

Wie berichtet, hat die Stadt das vom Architekturbüro Breithaupt entworfene Gebäude des Stadthauses in Eigenregie auf einem städtebaulich prägenden Filet-Grundstück mitten im Zentrum errichten lassen und für die Einrichtung der Bibliothek im Erdgeschoss 420.000 Euro Fördermittel des Landes erhalten. In den Obergeschossen befinden sich Wohnungen, die bereits verkauft, aber noch nicht bezogen sind.

Wer sich künftig in der neuen Bibliothek Bücher, Spiele oder Hörbücher ausleiht, kann als Zugabe einen Blick in die Vergangenheit der Stadt werfen. Denn bei den Tiefbauarbeiten für das Stadthaus stieß man auf ein 400 Jahre altes Deelenpflaster, das nach Erkenntnissen der Experten der Salinator und Bürgermeister Anton Suren hat verlegen lassen. Um das Stück Historie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde ein Teil des Fußbodens verglast, so dass es sichtbar bleibt.

Besucher der Bücherei können sich ihre Medien künftig übrigens selbstständig ausleihen. Dazu haben die Mitarbeiterinnen in jedes einzelne Buch und auf jede einzelne CD-Hülle ein spezielles Etikett geklebt. Es enthält einen Transponder, mit dem die Leser ihre Bücher zum Leihen oder Zurückgeben ganz einfach selbst elektronisch erfassen können.

„Wir zeigen jedem gerne, wie das geht“, sagt Maria Breuer und versichert: „Es ist auch wirklich ganz einfach.“ Wer Wert auf den persönlichen Service am Schalter legt, wird aber auch dort bedient. Die Öffnungszeiten von 20 Stunden in der Woche bleiben unverändert.

Wenn sich die Selbst-Ausleihe gut eingespielt hat, soll im kommenden Jahr zusätzlich die so genannte Open Library („Offene Bücherei“) starten. Dann können sich die Nutzer mit einem Zugangsausweis bis 20 Uhr am Abend selbst hinein lassen, auch ohne dass Personal in der Bücherei anwesend ist, und ihre Medien selbstständig ausleihen. Videoüberwachung und ein Wachdienst sorgen dann dafür, dass niemand Unsinn macht.