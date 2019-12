Salzkotten (WB/han). Leiterin Maria Breuer und ihr Team mussten ganz schön Gas geben, doch sie haben es geschafft: Pünktlich zum Luciafest konnte am Sonntag die Stadtbibliothek Salzkotten am neuen Standort, im Erdgeschoss des eben erst fertiggestellten Stadthauses, eröffnet werden.

An eine nicht einfache Vorgeschichte des neuen stadtbildprägenden Gebäudes erinnerte Bürgermeister Ulrich Berger während einer Feierstunde, an der zahlreiche Gäste aus Politik und Stadtgesellschaft teilnahmen.

Nachdem die verfallenden Häuser auf dem Filet-Grundstück mitten in der Innenstadt abgerissen worden waren, entschied sich die Stadt, zur Bauherrin zu werden, um für eine sinnvolle Nutzung zu sorgen.

„Bauen auf der Briefmarke“ sei dabei Programm gewesen, schaute Berger zurück. Denn Platz war knapp angesichts der dichten Bebauung und der stark frequentierten Ortsdurchfahrt in unmittelbarer Nähe. „Das war wohl unser schwerstes Bauvorhaben“, meinte rückblickend auch Architekt An­dreas Breithaupt, der das giebelständige Gebäude, das sich in der Front wie zwei Baukörper präsentiert, entworfen hat.

Denn zusätzlich zum Platzmangel traten weitere Schwierigkeiten auf: Beim Ausschachten stießen die Bagger auf jede Menge Grundwasser – und die Archäologen auf ein 400 Jahre altes historisches Deelenpflaster, das vor Ort erhalten werden musste.

Doch Lösungen wurden gefunden: Der Keller fiel deutlich kleiner aus als zunächst geplant. Und in den Fußboden der Bibliothek wurde eine Glasscheibe eingelassen, die den Besuchern den Blick auf das Bodenpflaster des ehemaligen Salinatoren-Gebäudes erlaubt.

Das passe dort so perfekt hin, „als ob es von Anfang an so geplant worden wäre“, schaute Breithaupt zufrieden zurück, bevor er an Bürgermeister Berger als Hausherrn diesmal keinen Schlüssel, sondern symbolisch eine Chipkarte überreichte.

Denn mit einer solchen Chipkarte, erläuterte Büchereileiterin Maria Breuer, werden sich die Nutzer vom kommenden Frühjahr an außerhalb der mit Personal besetzten 20 Öffnungsstunden an 40 weiteren Stunden selbst in die Bibliothek hinein lassen und an einem neuen Terminal ihre ausgeliehenen oder zurückgegebenen Bücher selbstständig registrieren können.

Dieses Selbstverbuchungssystem startet bereits mit dem ersten offiziellen Öffnungstag an diesem Montag. Wenn es sich eingespielt hat, soll die sogenannte „Open Library“ hinzu kommen.

„Lesen Sie los!“, lud Lothar Spranke, Vorsitzender des Kultur-ausschusses, Stammgäste und neue Nutzer ein. Die Gäste der Eröffnungsfeier, die die Herren Bertzbach mit nostalgisch-humorvollen Lieder begleiteten, und im Anschluss zahlreiche Besucher des Luciafestes nutzten bereits am Sonntag die Gelegenheit, sich die neue Bücherei anzuschauen.