Ein schwerer Unfall mit zwei Schwerstverletzten, vier leicht verletzten und einer toten Person hat am Samstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr- und Rettungskräften ausgelöst. Foto: Christian Müller

Salzkotten (WB/cm/ret). Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Samstagabend in Salzkotten eine Frau tödlich und viele weitere Beteiligte, darunter zwei Kinder, zum Teil schwerst verletzt. Die L776 wird laut Angaben der Feuerwehr voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt bleiben.