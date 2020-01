Salzkotten (WB). Rund 50 Autoräder-Komplettsätze sind in der Nacht zu Dienstag aus Lagercontainern einer Autowerkstatt in Niederntudorf gestohlen worden.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr. An den hinter der Werkstatt am Kleiner Hellweg stehenden Containern wurden die Schlösser aufgeflext. Aus den Lagerräumen wurden die Autoräder in ein Fahrzeug oder Anhänger zum Abtransport verladen.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.