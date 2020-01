Von Meike Oblau

Salzkotten (WB). „Dobrý vecer, vítejte, štastný nový rok.“ Bürgermeister Ulrich Berger hatte gut daran getan, sich diesen tschechischen Zungenbrecher auch in Lautschrift in sein Redemanuskript zu schreiben. Auf Deutsch heißt dieser Satz: „Guten Abend, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr“ – und so konnte Berger die 60 Gäste aus der Partnerstadt Bystrice pod Hostýnem formvollendet zum Neujahrskonzert und Neujahrsempfang in der Sälzerhalle begrüßen.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Partnerschaft gestalteten die Gäste aus Tschechien das musikalische Programm mit. „Klänge aus Mähren und Gäste aus Mähren“, so fasste Klaus Adrian das Programm zusammen. Er moderierte den Abend gemeinsam mit Zdenek Štokman. Passend dazu hatte auch die Singgemeinschaft Salzkotten die „Sechs Klänge aus Mähren“ des tschechischen Komponisten Antonín Dvorak einstudiert.

Ehrenamtspreis beim Neujahrsempfang in Salzkotten verliehen Fotostrecke

Foto: Meike Oblau

Aus der Partnerstadt Bystrice pod Hostýnem bereicherten Gäste das Bühnenprogramm mit Musik und Tänzen: die Gruppe Bukovinka bot folkoristische Zimbalklänge in der Sälzerhalle, das Blasorchester der Musikschule Bystrice spielte neben heimischen Klängen unter anderem auch „Can’t help falling in love“ von Elvis Presley.

900 Kilometer Strecke hatten die tschechischen Freunde zurückgelegt, um am Salzkottener Neujahrskonzert teilnehmen zu können: zwölf Stunden Anreise, 24 Stunden Aufenthalt in Salzkotten und dann zwölf Stunden Rückreise zeugen davon, dass sich die Musiker aus Bystrice über die Einladung gefreut hatten. Auch verlorenes Kühlwasser auf der Autobahn konnte die Musiker nicht stoppen. 600 Besucher in der Sälzerhalle belohnten dieses Engagement mit viel Applaus.

In der Pause zwischen den beiden Konzertteilen hielt Bürgermeister Ulrich Berger eine humorvolle Neujahrsansprache, in der er auf das Jahr 2019 zurückblickte und auf die Pläne der Stadt für 2020 vorausschaute.

Ulrich Berger hält Neujahrsansprache

Unter anderem ging er auf das Konzept ein, Busfahrten im Stadtgebiet künftig für einen Euro anzubieten: „Der Teufel steckt im Detail, derzeit läuft die rechtliche Prüfung der Umsetzung – und da wiehert der Amtsschimmel“, so Berger. Er beschrieb die wichtigsten Bauprojekte und verwies unter anderem auf den Ersatzbau für das ehemalige Spadaka-Gebäude für die Stadtverwaltung. Anschließend werde man sich an die Sanierung des „roten Rathauses“ begeben – „das bezieht sich rein auf die Farbe der dortigen Klinker“, schmunzelte der CDU-Politiker, der im Herbst auf seine Wiederwahl hofft . Salzkotten sei gut aufgestellt: „Unsere Unternehmen haben in den vergangenen fünf Jahren 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen, wir haben Gewerbesteuereinnahmen auf Rekordniveau in Höhe von 11,3 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum Ende des Jahres auf 60 Euro pro Einwohner gesunken sein.“

Helfer des Arbeitskreises Altkleidersammlung geehrt

Die Salzkottener Bürgerstiftung vergab anschließend zum neunten Mal ihren Ehrenamtspreis . Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Dr. Manfred Werner, überreichte die Auszeichnung an die fleißigen Helfer des Arbeitskreises Altkleidersammlung des Roten Kreuzes: Hubert Berger, Hans Werner Berendes, Willi Bureik, Ragheb Charouk, Reinhard Fromme, Reinhold Hellinge, Wilhelm Hönig, Hassan Kleij, Antonius Köller, Hans Josef Leberling, Alfons Rasche, Ulrich Renneke, Detlev Rohdenburg, Ludger Thesing sowie Heinrich und Ulrich Thiele.

19 Container in Salzkotten, Scharmede, Schwelle, Thüle, Verlar und Verne leeren die Ehrenamtler jede Woche und tragen somit dazu bei, dass der DRK-Ortsverein finanziell gesund dasteht. Mit einem Bulli wird die Kleidung zur Ladebrücke auf dem DRK-Gelände geschafft. Die Brockensammlung Bethel, eine Einrichtung der Bodelschwinghschen Stiftung, holt die Textilien ab und verwertet sie. Den Ehrenamtspreis nahm der Leiter des Arbeitskreises, Hubert Berger, mit vielen seiner Mitstreiter und mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Dieter Jagiella entgegen, bevor es musikalisch weiterging. Die Singgemeinschaft hatte zum beschwingten Abschluss Hits wie „The lion sleeps tonight“, „Bohemian Rhapsody“ sowie „Music“ einstudiert.