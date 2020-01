Salzkotten (WB). Auf vielen Feldern unterwegs ist Thomas Werning aus Scharmede auf der Internationalen Grünen Woche, die an diesem Freitag in Berlin beginnt. Der 21-Jährige möchte den größtenteils großstädtisch geprägten Messebesuchern persönliche Einblicke in den Stall und auf den Acker sowie ganz allgemein vom Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof geben.

Insgesamt 17 Junglandwirte und –landwirtinnen aus Westfalen-Lippe, davon 13 aus Ostwestfalen-Lippe, sind auf der weltweit größten Messe für Ernährung und Landwirtschaft als Botschafter ihres Berufsstandes aktiv, teilte der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband mit. Im Bühnenprogramm der NRW-Halle sowie an einem Aktions- und Informationsstand zur grünen Berufsbranche in Westfalen-Lippe sind sie präsent. „Mit Begeisterung und Verantwortung in die Zukunft – für eine nachhaltige Landwirtschaft“: Unter diesem Motto steht die Präsenz der jungen Leute des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) in Berlin.

Zum ersten Mal dabei

Thomas Werning ist erstmalig in dieser Form in Berlin dabei und möchte während der Grünen Woche die hiesige Landwirtschaft den Messebesuchern näherbringen. Zuvor waren die jungen Leute in einem Seminar des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes geschult worden, um in Wort, Bild, Text und Person Einblicke aus ihrem Hofalltag zu geben. Mit einer knappen, verbrauchergerechten Präsentation vom heimischen Hof oder einem landwirtschaftlichen Thema werden sie sich im Bühnenprogramm der NRW-Halle präsentieren und die Gäste mit Quizspielen einbinden.

Präsentationen, Verkostung und Infostand

Im Anschluss an die Präsentationen gibt es für die Messebesucher eine Verkostung der Produkte des jeweiligen Hofes – vom Schinken bis zu Milchshakes. Weiterhin werden die Landwirte einen Aktions- und Informationsstand zur Landwirtschaft in Westfalen-Lippe betreuen. Dort können die Messebesucher beim Bauernhof-Buzzerspiel gegeneinander antreten und mit den Landwirten über Landwirtschaft diskutieren. „Wir wollen den Dialog, den offenen Austausch und der Bevölkerung unsere Lebenswirklichkeit verdeutlichen, nicht romantisiert, sondern so wie sie ist“, erläutert Thomas Werning. Er möchte verdeutlichen, dass Milch nicht nur aus der Kühltheke kommt, sondern von der Kuh – und dass die Bauern dafür einen angemessenen Preis bekommen müssen. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Standards zum Beispiel für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und die Standards für die Tierhaltung in Deutschland weltweit die höchsten sind“, sagt Werning.

Keine Scheu vor kritischen Fragen

„Ob Agrarpaket, Düngeverordnung oder Insektenschutz: Unsere Themenpalette ist vielfältig, wir scheuen uns nicht vor kritischen Fragen“, betont er. Viele Menschen hätten eine sehr städtisch geprägte Sicht auf die Arbeit der Bauern. Das sei leider viel Bullerbü, habe aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun.

„Bei einer zunehmenden Entfremdung von Stadt und Land brauchen wir mehr Verständigung“, unterstreicht Hubertus Beringmeier, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Paderborn. Er freue sich über das große Engagement der jungen Leute und sei überzeugt: „Unsere Nachwuchskräfte sind die besten und glaubwürdigsten Botschafter unseres Berufsstandes. Sie ackern auf vielen Feldern und sind mit ganz viel Leidenschaft dabei.“