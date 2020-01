Tradition ist es in Salzkotten, dass zu diesem „Bergfest“ das Königspaar zur Erinnerung an die Zeit an der Spitze der gut 1600 Mitglieder starken Bruderschaft einen Miniatur-Holzadler überreicht bekommt, gebaut von Andreas Lehmann. Schützenoberst Matthias “Sonne” Kemper freute sich zu Beginn des Abends über die stattliche Besucherzahl und darüber, dass das Deko-Team um Reinhild Schröder die Sälzerhalle wieder einmal so prächtig dekoriert hatte.

Nach 20 Jahren wird Reinhild Schröder dieses Ehrenamt bald in jüngere Hände legen. Mit einem Blumenstrauß und prasselndem Applaus dankten Schützen und Besucher für das Engagement. Christian Schaub, einer der Hauptorganisatoren des Winterballs, führte als Moderator durch den Abend. Zu den Höhepunkten zählte wieder die Verlosung der wertvollen Tombolapreise, darunter eine einwöchige Reise für zwei Personen nach Seefeld/Tirol. Für Tanzmusik sorgte die Partyband Cocktail.