Die Animation zeigt, wie das Salzkottener Rathaus Ende 2022 aussehen wird. Der neue Anbau fügt sich harmonisch an das bestehende Gebäude an. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Ende Oktober sollen etwa 60 Mitarbeiter in den Anbau umziehen, damit das Verwaltungsgebäude saniert werden kann.

Von Marion Neesen

Die Bereiche Stadtentwicklung und Stadtwerke sind schon vor einem Jahr an den Grarock gezogen. Nun heißt es für das Team des Standesamtes Koffer packen. Es zieht um ins Stammhaus Klingenthal an der Paderborner Straße, in dem vorübergehend die Stadtbibliothek untergebracht war. Diese ist bekanntlich im Dezember ins neue Stadthaus gezogen.

Nach dem Abriss des Spadaka-Gebäudes am Marktplatz waren es nicht nur die Archäologen, die auf der Suche nach Stadtgeschichte die Arbeiten am Erweiterungsbau aufgehalten haben. Die Fundamente des Verwaltungsgebäudes sahen nicht so aus wie erwartet, berichtet Bewermeier. „Das Rathaus war sozusagen nur an das Spadaka-Gebäude angelehnt“, ergänzt Ulrich Berger. Eine Bauverzögerung von sechs Wochen sowie ein um 35 Quadratmeter geschrumpfter Keller waren die Folgen. „Wir konnten die verlorene Zeit aufholen, weil die milden Wetterbedingungen das zuließen“, so Bewermeier. Keller und Erdgeschoss stehen bereits im Rohbau, das erste Geschoss wird bald folgen.

Jährlich werden 160.000 Kilo CO2 weniger abgegeben

Der nächste Umzug für die bis dahin noch im Rathaus verbliebenen Mitarbeiter sollte im September sein. „Wir brauchen jedoch die Infrastruktur des alten Rathauses für die Kommunalwahlen“, sagt Ludwig Bewermeier. Daher ist der Umzug in den neuen Anbau für Mitte/Ende Oktober geplant. Dann müssen die etwa 60 Mitarbeiter für rund eineinhalb Jahre zusammenrücken. Denn ausreichend Platz für alle wird erst vorhanden sein, wenn auch das derzeitige Rathaus wieder zur Verfügung steht. Bis 2022 wird dieses jedoch energetisch auf den neuesten Stand gebracht. „Nach Fertigstellung werden wir 160.000 Kilo CO 2 jährlich einsparen“, so der Bürgermeister. Möglich machen das eine neue Pelletheizung, neue Fenster und umfangreiche Dämmmaßnahmen. „Das Gebäude wird entkernt und energietechnisch auf Vordermann gebracht. Die gesamte Gebäudehülle wird erneuert“, erklärt der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Hinzu kommen LED-Licht im ganzen Haus und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. „Wir wollen möglichst viel Strom selbst produzieren und diesen dann auch im Haus wieder nutzen“, so Berger.

Ende 2022 kann die gesamte Mannschaft ihre Ausweichquartiere räumen und wieder einziehen. Mit dem Erweiterungsbau, der Aufstockung über dem Bereich Zentrale Dienste und dem vorhandenen Gebäude stehen dann insgesamt 4500 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Ausgelegt ist das Konzept für eine Einwohnerzahl von 25.000. Derzeit sind im Rathaus etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt, insgesamt ist die Stadt Arbeitgeber für 300 Arbeitnehmer.

Auch der Stadtrat tagt im Ersatzquartier

Während der Sanierungsarbeiten müssen auch die politischen Gremien ihren Tagungsort verlassen. Weil auch der Sitzungssaal saniert wird, werden Rat und Ausschüsse in der Don-Bosco-Schule in Verne tagen. Diese wird schon jetzt von der Verwaltung genutzt. Unter anderem ist dort das Archiv untergebracht.

Die Modernisierung des Rathauses soll auch für neue Konzepte in den Bereichen Sicherheit, Archiv und Bürgerservice genutzt werden. „Die Rathaussanierung steht unter der Überschrift ‚Öffnung fürs Quartier‘. Wir werden offen sein für Vereine und Gruppierungen“, sagt der Bürgermeister. Es wird Besprechungs- und Multifunktionsräume geben, die VHS und die Polizei sollen ins neue Rathaus ziehen. „Im Keller wollen wir sanitäre Einrichtungen vorsehen. Denn wir haben unter unseren Mitarbeitern zahlreiche Feuerwehrleute, die sich dort für einen möglichen Einsatz umziehen können“, so Berger. Vor dem Rathaus soll ein Mannschaftstransportwagen stationiert werden. Nicht nur der Zeitplan, sondern auch die Kosten liegen derzeit im Rahmen. „Einige Ausschreibungen waren teurer, andere günstiger. Das hält sich in etwa die Waage“, sagt Bewermeier. Insgesamt kostet die Rathaussanierung mit Umzugskosten und Einrichtung 9,7 Millionen Euro. 4,2 Millionen Euro stammen aus Fördermitteln. Notwendige Kredite sollen in zehn Jahren zurückgezahlt sein, damit die Kosten nicht den nächsten Generationen aufgebürdet werden, so Berger.