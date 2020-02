Salzkotten (WB). Heribert Kick bleibt Vorsitzender der CDU-Seniorenunion in Salzkotten. Das ist eines der Ergebnisse der Wahlen während der jüngsten Jahreshauptversammlung. Die Wahlleitung hatte der Kreisvorsitzende Peter Fröhlingsdorf übernommen, dessen Stimmzählerteam zwar viele Stimmen, aber in keinem Wahlgang eine Gegenstimme auszuzählen hatte.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Kicks Stellvertreterin Agnes Ilse aus Upsprunge. Zum neuen Stellvertreter wurde Heinz Strunz aus Thüle gewählt. Für die Schriftführung zeichnet auch in den kommenden zwei Jahren Brunhilde Thiele verantwortlich, stellvertretend steht ihr Karl Jassmeier aus Mantinghausen zur Seite. Als Beisitzer unterstützt der neu gewählte Bernd Kaup das Vorstandsteam. Ergänzend gehört der Ehrenvorsitzende Ferdi Flottmeier aus Holsen dem Vorstand an.

Bürgermeister Ulrich Berger dankte den Senioren für ihr Engagement und forderte sie auf, sich auch bei der Kommunalwahl in das lokale Geschehen einzubringen. Ihre Erfahrung und ihre Anregungen seien unverzichtbar, denn eine Stadt könne nur gut in die Zukunft gehen, wenn sie die Erfahrungen der älteren Menschen nutze und die Teilhabe am öffentlichen Leben und den politischen Entscheidungen ermögliche. Das bekräftigte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat der Stadt Salzkotten, Michael Fechtler, mit den Worten: „Es kommt am 13. September auf jede Stimme in unserem Stadtgebiet an“. Der Einsatz für gemeinsame christliche Werte verhindere die Stärkung von Extremisten, auch auf lokaler Ebene, von rechts wie von links.

Anschließend stellte das Vorstandsteam die Veranstaltungen des kommenden Halbjahres vor. Bereits an diesem Donnerstag, 13. Februar, steht ein Vortrag zum Thema „Arzneimittel richtig anwenden“ mit der Apothekerin Cordula Cruse-Kampherm im BKM-Forum in Scharmede um 15 Uhr an. Neben der Organisation geselliger und informativer Veranstaltungen äußert sich die Seniorenunion auch zu aktuellen Projekten oder politischen Fragestellungen. So will man die Einführung des Ein-Euro-Tickets im Stadtgebiet weiter unterstützen, damit nicht nur Senioren zu einem attraktiven Preis im ländlichen Raum mobil sein können.

„Wir haben eine Menge zu sagen und werden gehört. Mit unserer Meinung können wir unsere Stadt auch für die nächsten Generationen mitgestalten“, fasste Heribert Kick die Motivation der Senioren zusammen.