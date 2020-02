Salzkotten (WB). Die Polizei Paderborn sucht nach einem jungen Mädchen, dass am Freitagmittag in Salzkotten mutmaßlich einen Zusammenstoß mit einem Auto hatte.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine Fahrerin eines grauen Ford Focus gegen 11.30 Uhr im Kleeweg in Salzkotten an einem Bus vorbei und bemerkte eine Erschütterung im Bereich des Hecks. Sie konnte sehen, dass hinter ihrem Auto ein Kind über die Straße lief. Da die Fahrerin vermutete, dass das Mädchen gegen das Auto gelaufen sein könnte, wendete sie und sprach das Kind an. Das Mädchen erklärte jedoch, nicht verletzt zu sein und setzte daraufhin seinen Weg fort.

Daraufhin meldete die Fahrerin den Vorgang bei der Polizei, die nun darum bittet, dass sich die Eltern oder weitere Angehörige des Mädchens über die Telefonnummer 05251/3060 melden. Gleiches gilt für Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.