Von Hanne Hagelgans

1000 gute Taten, für jedes Jahr des Kirchturms eine, wollen die Organisatoren im Laufe des Jahres zusammentragen. Wobei es natürlich gerne auch noch mehr werden dürfen. Die Idee dazu stammt aus Congresbury, einem 3500-Seelen-Dorf im Süden Englands. Als dort im Jahr 2015 die Kirche St. Andrews 800-jähriges Bestehen feierte, rief das Festkomitee dazu auf, 800 gute Taten aufzuschreiben und in einer Box in der Kirche zu sammeln.

Jede gute Tat zählt

So soll es nun auch in Thüle geschehen. „Es kann dabei um Taten gehen, die man selbst gemacht hat, oder auch um etwas, das einem geschehen ist“, erläutert Sandra Klocke. Wer also in Thüle in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten einer älteren Dame die schwere Einkaufstüte trägt, in der Urlaubszeit die Pflanzen des Nachbarn gießt, einen kranken Mitmenschen besucht, Müll aufsammelt oder auch nur jemanden aufmuntert und zum Lachen bringt, sollte das ganz einfach aufschreiben – mit Namen oder auch anonym – und den Zettel in die in der Kirche aufgestellte Sammelbox einwerfen. Wer mitmachen möchte, brauche dazu nicht katholisch zu sein. Jede gute Tat zählt, und vielleicht wird das Ziel ja sogar übertroffen. Das war 2015 im englischen Congresbury jedenfalls der Fall. Und dort stellten die Menschen fest, was hoffentlich auch die Thüler nach Ablauf des Jubiläumsjahres beobachten dürfen: Wer einem anderen etwas Gutes tut, macht damit ganz nebenbei auch sich selbst glücklicher.

Großes Turmfest am 23. August

Neben der Gute-Taten-Aktion wartet aber auch ein umfangreiches Jubiläumsprogramm auf die Thüler und ihre Gäste. Den Höhepunkt bildet am Sonntag, 23. August, passend zum Patronatsfest, das große Turmfest. Es beginnt um 9 Uhr mit der Laurentius-Prozession, die diesmal der Paderborner Weihbischof Hubert Berenbrinker begleitet.

Im Anschluss geben Spielmannszug und Musikverein ein Ständchen, und dann wird rund um das steinerne Geburtstagskind gefeiert. Geplant sind unter anderem Kirchenführungen, eine Ausstellung, Kinderschminken, eine Hüpfburg und leckeres Essen und Trinken. Die Damen der KFD Thüle, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, übernehmen die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Los geht das Jubiläumsprogramm aber bereits am Sonntag, 15. März, 18 Uhr mit einem Taizé-Gebet in der Kirche. Zum Talk im Turm treffen sich am Sonntag, 27. September, 18 Uhr Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen, um über „Thüle im Wandel der Zeit“ zu diskutieren. Ein Soul-Konzert mit Annika Vieth und Band ist für Sonntag, 25. Oktober, 16 Uhr geplant. Mit einer Meditation am Donnerstag, 19. November, 19 Uhr klingt das Jubiläumsjahr dann aus. Immer wieder werden zu diesen Anlässen der Turm und das Kircheninnere besonders illuminiert. Für Kinder gibt es einen Malwettbewerb.