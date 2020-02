Seit Jahren wird über einen sicheren Radweg an der Verner Straße diskutiert. Im Kreuzungsbereich mit der Franz-Kleine-Straße soll der Anschluss an die B1 neu entstehen. Foto: Jörn Hannemann

Von Marion Neesen

Fachbereichsleiter Ludwig Bewermeier teilte in der Sitzung am Montag mit, dass im März noch einmal ein Gesprächstermin mit dem Baulastträger Straßen NRW geplant sei. Dabei soll es insbesondere um das Anschlussbauwerk der geplanten Umgehungsstraße B1 neu im Bereich der Verner Straße gehen, das noch einmal überplant worden sei. Diese neue Planung habe dann auch Einfluss auf die Streckenführung des Radweges. Möglicherweise könne die alte Trasse der Landstraße, die vom Ortsausgang Salzkottens bis zur Kreuzung Franz-Kleine-Straße zurückgebaut werde, als Radweg genutzt werden.

Die Umgehung soll aus Richtung Geseke kommend etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr Eichfeld/Franz-Kleine-Straße beginnen, nördlich um Salzkotten herumführen und nach rund sechs Kilometern vor der Einmündung Scharmeder Straße wieder auf die bisherige B 1 treffen. Konkrete Pläne zum Radweg im Bereich Verner Straße waren bisher zurückgestellt worden, um die Gesamtplanung zunächst abzuwarten. Die jüngsten Pläne des Baulastträgers sehen den Radweg zwischen Salzkotten und Verne entlang der „Anschlussohren“ der B1 neu vor.

In vorangegangenen Ausschüssen war diese Streckenführung jedoch kritisiert worden, weil sie für Radfahrer einen Umweg bedeute, der wohl kaum angenommen werde. Im Gesprächstermin mit Straßen NRW im März sollen nun der neue Pläne vorgestellt und erneut über den Radweg gesprochen werden. Der Bau- und Planungsausschuss kam am Montag überein, dieses Gespräch abzuwarten und über dessen Ergebnis in der nächsten Sitzung im Mai zu beraten. „Sollte es erneut kein eindeutiges Signal von Straßen NRW geben, müssen wir den Radwegbau selbst in die Hand nehmen“, sagte der stellvertretende Ausschussvorsitzender Meinolf Glahe (SPD) gegenüber dem WV und verwies auf die inzwischen jahrelange Hängepartie.

Die SPD habe bereits 2011 einen entsprechenden Antrag gestellt und sieht dringenden Handlungsbedarf. „Wann kommt denn die B1 neu? Nach meiner persönlichen Auffassung in den nächsten zehn Jahren wohl nicht“, weist der Sozialdemokrat auf mögliche Klagen hin. Die SPD favorisiert einen von der Fahrbahn getrennten Radweg auf der südlichen Seite (von Salzkotten aus kommend links) hinter der Baumreihe, so dass die Bäume stehen bleiben können.